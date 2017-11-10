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Rekora saatler kaldı... 00.00'dan sonra tarihinde ilk kez o fiyata çıkacak

Akaryakıttaki artış motorin fiyatını rekora taşıdı. Bu gece yarısından itibaren motorine gelecek zamla birlikte fiyatlar tarihte ilk kez 5 lirayı aşacak

Rekora saatler kaldı... 00.00'dan sonra tarihinde ilk kez o fiyata çıkacak

Akaryakıttaki artış motorin fiyatını rekora taşıdı. Bu gece yarısından itibaren motorine gelecek zamla birlikte fiyatlar tarihte ilk kez 5 lirayı aşacak

10 Kasım 2017 Cuma 13:58
Rekora saatler kaldı... 00.00'dan sonra tarihinde ilk kez o fiyata çıkacak
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BENZİN fiyatları 5 lirayı göreli çok oldu ama, son dönemde yaşanan fiyat artışları bu kez motorini tarihte ilk kez 5 liranın üzerine taşıyacak.

Motorine bu gece yarısı gelecek zamla litre fiyatı 5.07-5.08 TL seviyelerine yükselecek. Dolayısıyla dizel arabasının deposunu 5 liranın altında bir fiyatla doldurmak isteyenlerin sadece gece yarısına kadar vakti var.

FİYATLAR NASIL DEĞİŞTİ?

Habertürk'ün haberine göre, motorin fiyatlarının ilk kez 3 liranın üzerini gördüğü tarih 2011 yılının Şubat ayı. Bu seviyenin üzerinde uzun süre kalan motorin, 2012 Mart'ta 4 liranın da üzerine çıktı. Tarihler 2014 Şubat'ı gösterdiğinde motorin neredeyse günümüzdeki seviyelerine ulaşmıştı. O tarihte litre fiyatı 4.76 TL'ye kadar yükselmişti.

4.76 TL'lik seviye motorin için zirve fiyat oldu ve daha sonra düşüş başladı. Yılı 3.90 TL'den tamamlayan motorin fiyatı 2015 Nisan'da 4 lirayı tekrar denese de petrol ve dövizde yaşanan düşüş sayesinde 2015 sonunda 3.54 TL'ye kadar geriledi.

Motorin, tarihler 2016 Ocak'ı gösterdiğinde ise 3.34 TL'ye kadar inmişti.

Ancak bu seviyede yeniden bir yükseliş başladı ve dokuz ay sonrasında 4 lira barajı bir daha hiç aşağı düşmemek üzere tekrar aşıldı. Motorin geçtiğimiz yıl sonunda ise 4.63 TL'ye ulaştı.

2017'de özellikle yaz aylarında düşüş eğilimi göze çarparken, fiyatlar 4.37 TL'ye kadar geriledi. Fakat yaz aylarından bu yana yükseliş hiç durmadı ve fiyatları en son 30 Ekim'de 4.97 TL'ye taşıdı. Yarın itibariyle ise motorin ilk kez 5 liranın üzerinden satılacak.

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Anahtar Kelimeler:
ZamAkaryakıt5 Lira
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