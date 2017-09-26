Rekor geliyor

KONUT satışları bu yıl da rekora gidiyor. 2016’da 1 milyon 341 bin 453 adetle zirveye çıkan konut satışlarından, bu yılın 8 aylık döneminde yine rekorun sinyalleri geldi. Geçen yılın ilk 8 aylık döneminde 826 bin 893 olan toplam konut satışları, 2017’nin Ocak-Ağustos döneminde yüzde 7.6’lık artışla 890 bin 430’a yükseldi.

Ağustos ayında da yüzde 4.7 artışla 120 bin 198 konut satışı yapıldı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Ağustos ayı satışına da işaret etti. Konut satışlarındaki bu hız, 2017’de de yeni bir rekorun kırılacağı beklentisini güçlendirdi. Geçen yıl ile oluşan 64 bin adetlik fark, bu yılın sonunda 1.5 milyon adet barajının aşılacağının sinyallerini verdi.



Yeni konut yükseliyor



Türkiye genelinde kredili konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.3 artış göstererek 38 bin 743’e çıktı. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 32.2 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 56 bin 498 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47’ye kadar yükseldi. İlk satışlarda İstanbul, 9 bin 92 konut satışıyla ilk sırada yer aldı.



Referandum süreci Iraklı’ya ev aldırdı



Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.4 artarak 1.684 oldu. Ayrıca yabancıya konut satışında ilk 8 ay rakamlarının toplamına baktığımızda yüzde 9 artış ile 13 bin konut satışı yapıldı. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı referandum sürecinde olan Irak vatandaşlarına yapıldı. Ağustos ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 317 konut satın aldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 524 konut satışı ile İstanbul aldı.



Dünya devlerini Yalova’ya çekecek



İstanbul Anadolu yakasındaki KentPlus markalı projeleriyle tanınan Emay İnşaat, Yalova’daki yatırımı KentPlus Yalova Wellness SPA & Resort ile bir turizm kenti yaratıyor.

KentPlus Yalova’nın turistik amaçlı ziyaretçilerin odağı olacağı, geceleme sayıları yüksek, yazın deniz, kışın termal olmak üzere turizmin 4 mevsime yayıldığı bir kent olması hedefleniyor. 383 bin 500 metrekare alan üzerindeki projede yola, özgün bir destinasyon markası yaratma hedefiyle çıkıldı. 1.001 konut, alışveriş merkezi, termal oteller, sağlık merkezi, sosyal alanlar barındıran KentPlus Yalova projesinin içerisinde yer alacak 4 ve 5 yıldızlı 500 yatak kapasiteli, üç farklı termal otelin de dünya markası olması planlanıyor.



Hilton ile görüşüyor



2014 yılında Anadolu yakasına Hilton markasını getirip, Hilton İstanbul Kozyatağı’nı faaliyete geçiren Emay İnşaat, KentPlus Yalova projesindeki oteller için de başta Hilton markası olmak üzere dünya devleri ile görüşmeleri devam ediyor.

Emay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Çağlar, doğal kaynaklar, sunulan olanaklar ve dünya markası otel zincirlerinin bir araya getirildiği projenin bir kent yaratacak olması dışında, Yalova’nın tanıtım ve tutundurma faaliyetlerine de destek olacağını vurguladı. Çağlar, doğal yapı ve modern tesis karmasının, güçlü bir destinasyon markası yaratacağı nitelikli konseptin, turizmde 4 mevsim yaratacağı talebe dikkat çekti. Proje ile turizm pastasında Yalova’nın aldığı talebin milletlere göre dağılımında da çeşitleneceğini belirten Çağlar, turist profilinin de yarattıkları marka ile üst segmentte olacağını vurguladı. Emay İnşaat, 2018 yılı sonunda yaşamın başlaması hedeflenen KentPlus Yalova projesini, 27-30 Eylül tarihlerinde Restatex Cityscape Riyad fuarında Körfez yatırımcısıyla buluşturacak.

