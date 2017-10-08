Rekolte azlığı ve paketleme, limon fiyatını artırdı

ADANA Ziraat Odası 2'nci Başkanı Cahit İncefikir, hasadı devam eden limonda, düşük rekolte ve yeni yasayla mecburi hale gelen paketleme nedeniyle fiyatların yükseldiğini söyledi. Narenciye bahçelerine her yıl yapılan bakımların, üretici açısından girdi maliyetlerini yükselttiğini dile getiren İncefikir, "Meyvelerin kesim dönemindeki veya daha sonra oluşacak rakamlar, mevsim koşullarına arz-talep dengesine, dış ülkelerin kendi meyvelerinin ihracat koşullarına göre somut olarak oluşur. Bu fiyat oluşumu zaman zaman iniş- çıkış şeklinde olabileceği gibi belirli bir ivmeyle farklı cinslerde inişler ve çıkışlar da olabilir." dedi.

'PAKETLEME, FİYATI ARTTIRDI'

Yeni çıkan yasayla limonun paketlenmeden piyasaya sürülemediğini belirten İncefikir, bunun fiyatlara etkisinin büyük olduğunu söyledi. İncefikir, şöyle devam etti: "Yeni yasada bundan sonra paketleme yapılması zorunlu. Ancak bizim görüşümüz, üretimin yapıldığı yerlere yakın yerlerde buna gerek yok. Narenciyenin üretildiği yerlerde tüketilecek ürün için bunu zorunlu kılmak maliyeti arttırır. Özellikle tüketici mumyalanmamış ürünleri almamak için büyük marketlerden kaçıyor. Kısa sürede tüketilecek ürünü mumyalamaya, paketlemeye gerek yok. Bu maliyeti arttırıyor. Hasat şu an devam ediyor. Bu nedenle fiyat şu anda böyle ancak ileriki günlerde limonun fiyatı artabilir. Ayrıca hasada yakın dönemde üreticinin bahçesinde yaptığı sulama ve gübrelemeyi teknik olarak yapması gerekiyor. Bazı üreticilerimiz buna uymuyor. Çünkü bu işlemler mantar hastalıklarına neden olur. Buharlaşan gübre mantarlı hastalıklardan dolayı üründe görülmese de sonrasında çürümeyi hızlandırıyor."

Adana'da limon, portakal ve mandalinanın aralarında bulunduğu yaklaşık 9 milyon narenciye ağacı bulunuyor. Narenciye ağaçlarından yaklaşık 7 milyon 500 bini meyve veriyor. Ayrıca bu ağaçların bulunduğu bahçeler, ovada 400 bin dekara yakın alan kaplıyor. Adana, Türkiye'de üretilen narenciyenin yaklaşık yüzde 25'ini üretiyor. Bölgeden özellikle Rusya'ya ihracat yapılıyor. Üreticilerin bir bölümü, ilaç kalıntısı kalmaması için zararlılara karşı yararlı böceklerle mücadele ediyor.

