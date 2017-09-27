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Reklam yatırımı arttı

Toplam reklam yatırımları 2017 yılık ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,88 arttı

Reklam yatırımı arttı

Toplam reklam yatırımları 2017 yılık ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,88 arttı

27 Eylül 2017 Çarşamba 22:32
Reklam yatırımı arttı
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TOPLAM reklam yatırımlarında en büyük payı yine televizyon sektörünün oldu. Reklamcılar Derneği, 2017 yılının ilk 6 ayında, toplam reklam yatırımlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,88 arttığını açıkladı. Reklamcılar Derneği, medya ajanslarından gelen verilerle hazırladığı 2017’nin ilk yarısının toplam reklam yatırımlarında en büyük payı yine televizyon sektörü alırken, onu dijital medya ve radyo izledi. Gazete, dergi, sinema ve açıkhava reklam yatırımlarında düşüş görüldü. Yönetim Kurulu Başkanı Nil Bağcıoğlu, Asbaşkan Demet İkiler ve Genel Müdür Ayşegül Molu’nun katıldığı toplantıda, dünya genelinde reklam yatırımlarında yıl sonunda yüzde 7,3, Türkiye’de ise yüzde 5-10 bandında büyüme beklendiği açıklandı.
YIL SONU BEKLENTİSİ BİNDE 32
Ekonomik krizdeki ülkelerin oranı Türkiye’nin üzerinde Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Asbaşkanı Demet İkiler toplantıda, 2017’nin ilk yarısında, Türkiye reklam yatırımı/GSYH oranının binde 30-35, dünya ortalamasının ise binde 75 civarında olduğunu belirtti. Ekonomik kriz yaşanan ülkelerin reklam yatırımı/GSYH oranının Türkiye’nin üzerinde olduğunu da belirten İkiler, 2017 yıl sonu beklentisini binde 32 olarak açıkladı.
YATIRIMI SİYASİ PARTİLER BÜYÜTTÜ
2016’da, rekabetin yoğun olduğu inşaat, otomotiv ve iletişim sektörlerinin reklam yatırımları artarken, 2017’nin ilk yarısında sıralamada değişiklik oldu. İnşaat sektörü yerini korurken, onu finans ve perakende sektörleri izledi. Kamu kurumları ve siyasi partiler de yılın ilk yarısında, reklam yatırımlarındaki büyümenin itici gücü arasında yer aldı. 2016 yılının ilk 6 ayında toplam 3 milyon 662 bin 8 TL olan medya yatırımı, 2017’nin ilk yarısında yüzde 4,88 artışla, 3 milyon 840 bin 69 TL olarak gerçekleşti.
DİJİTAL MEDYA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ
Yapılan araştırmaya göre, reklam yatırımlarda yüzde 52,78’lik oranla, televizyon kuruluşları yine en büyük paya sahip oldu. Televizyon reklamlarına yapılan yatırım geçen yılın ilk yarısında toplam 1 milyar 948 milyon TL iken bu yıl 2 milyar 27 milyon TL’ye ulaştı. Dijital medya yatırımları da yükselişini sürdürdü. 2016’nın ilk yarısında toplam 808 milyon TL olan yatırım, bu yılın ilk yarısında yüzde 17,92 artışla toplam 953 milyon TL’ye çıktı. Toplam radyo reklam yatırımı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.91 artışla, 83 milyon TL’den 91 milyon TL’ye yükseldi.
GAZETE VE DERGİLERE YATIRIM AZALDI
2017’nin ilk yarısında, gazetelere yapılan reklam yatırımı gerilemeye devam etti ve 449 milyon TL’ye düştü. Dergilere yapılan reklam yatırımı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,26 oranında azalarak, 49 milyon TL’den 43 milyon TL’ye düştü. Toplam sinema reklam yatırımı ise yüzde 3,94 oranında azaldı ve 47 milyon TL iken 46 milyon TL oldu. Açıkhava reklam yatırımları son 7 yılda ilk kez düştü. 2010 yılından bu yana yükselişini sürdüren açık hava reklam yatırımları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,48 oranında düşerek, 235 milyon TL’den 232 milyon TL’ye geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
ReklamYatırım
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