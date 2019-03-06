Rekabeti bozana mesafe sınırı!

YEREL seçimin hemen sonrasında çıkarılması planlanan Perakende Yasası, sektördeki rekabet şartlarını yeniden düzenleyecek.

Sabah'tan Pınar ÇELİK'in haberine göre, yasada 'mesafe' maddesiyle özellikle sayıları 26 bine dayanan ve rekabet dengesini bozan ucuzluk marketlerinin hızlı büyümesinin önüne geçilerek semt marketlerinin yaşadıkları haksız rekabet ortadan kaldırılacak. Marketlerin hangi ölçek ve mesafede açılacağı o semtteki nüfus, gelir durumu, market sayısı ve o bölgede nasıl bir araç trafiği yarattığına göre değişecek.

Yasada olması planlanan diğer başlıklar şöyle:

-Toplu satın alma gücüyle fiyat kıran zincir market markalarının rekabeti önleyici fiyatlarla rafa çıkıp o bölgedeki esnafı zor durumda bırakmasının önüne geçilecek.

-Fiyat rekabetinde geride kalmak istemeyen esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları eliyle tedarik ve dağıtım şirketleri kurabilecek. Bu şekilde ürünü direkt üreticiden alıp rafına çıkarma avantajı elde eden kuruluşlar fiyatları da aşağı çekebilecek.

-Market raflarında sadece ulusal ve uluslararası markalar değil yerel markalar da olacak. Bakanlık yöresel ürün kullandırma ve belli rafları bunlara ayırmak için zorunluluk getirecek.

-Hazır giyim markalarının zamansız indirim ve kampanya yapmalarına sınırlama getirilecek. Kampanya ve indirim söylemleriyle fiyatta bindirim ardından indirim yapan markalar takibe alınacak. Halkı yanılttığı belirlenen markalara ceza kesilecek.

-Bir ticaret haritası oluşturularak sektöre yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı şirketler teşvik edilecek.

-İşyeri açılış süreçlerinin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılması ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bünyesinde, Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) kurulacak. Başvurular tek sistem üzerinden yürütülecek ve bütün perakende işletmelerinin kayıtları tek bir yerde toplanacak.