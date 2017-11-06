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Rekabet etmiyoruz piyasayı düzenliyoruz

ET ve Süt Kurumu’nun ucuz etin yalnızca A101 ve BİM’de satışına onay vermesi ‘rekabete aykırı’ olduğu gerekçesiyle tepki çekmişti. Eleştirilere yanıt veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Amacımız hakikaten dar gelirli vatandaşlarımızın, alt gelir grubunun daha ucuz et yemesiydi. Biz rekabet etmiyoruz. Piyasayı regüle etmeye çalışıyoruz” dedi

Rekabet etmiyoruz piyasayı düzenliyoruz

ET ve Süt Kurumu’nun ucuz etin yalnızca A101 ve BİM’de satışına onay vermesi ‘rekabete aykırı’ olduğu gerekçesiyle tepki çekmişti. Eleştirilere yanıt veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Amacımız hakikaten dar gelirli vatandaşlarımızın, alt gelir grubunun daha ucuz et yemesiydi. Biz rekabet etmiyoruz. Piyasayı regüle etmeye çalışıyoruz” dedi

06 Kasım 2017 Pazartesi 08:11
Rekabet etmiyoruz piyasayı düzenliyoruz
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BU projenin öneminin, gerçek fiyatların tüketiciye yansıması olduğunu söyleyen Bakan Fakıbaba, bakanlığa geldiği günden bu yana üreticilerle konuştuğunu, sorunlarını dinlediğini dile getirdi. Fakıbaba, et üreticilerine karkas ette bakanlığının 25 lira alım garantisi verdiğini aktardığını ifade etti. Fakıbaba, “ucuz kırmızı et projesine” farklı bir uygulamayla katılacağını ilan eden Migros’u tebrik ederek, şunları söyledi:

“Bizim amacımız dar gelirli vatandaşlarımızın, alt gelir grubunun daha ucuz et yemesiydi. Migros’a yürekten teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyoruz, biz rekabet etmiyoruz. Piyasayı regüle etmeye çalışıyoruz. Piyasa tam stabil hale  geldiği zaman biz görevimizi yapmış oluyoruz. Önemli olan gerçek fiyatların  tüketiciye yansıması. Bence her geçen gün daha iyiye gidecek.” 

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