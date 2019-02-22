Reel Kesim Güven Endeksi şubatta yükseldi

Reel Kesim Güven Endeksi şubatta bir önceki aya göre 4,2 puan artarak 97,2 seviyesine yükseldi.

Reel Kesim Güven Endeksi şubatta yükseldi
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayına  ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.
Buna göre, şubatta RKGE, bir önceki aya göre 4,2 puan artarak 93,0'de  97,2 seviyesine yükseldi.
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri  incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, gelecek üç  aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam  istihdam miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler  endeksi artış yönünde, mevcut toplam sipariş miktarı ve son üç aydaki toplam  sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir  önceki aya göre 1,5 puan artarak 96,9 puan seviyesinde gerçekleşti.
Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ile iç piyasa  sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre  zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyrin  azalış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu  yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek devam ettiği, mevcut mamul mal  stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu  yönündeki değerlendirmelerin ise zayıfladığı görüldü.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 23,2 SEVİYESİNE GERİLEDİ
Anket sonuçlarına göre gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde,  üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan  seyrin güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında ise azalış bekleyenler lehine  olan seyrin artış bekleyenler lehine döndüğü gözlendi. Gelecek on iki aydaki  sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentilerin zayıflayarak  devam ettiği, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise  güçlendiği görüldü.
Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler  ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıflayarak  devam ettiği gözlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de  zayıfladığı görüldü.
Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir  önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 23,2 seviyesinde gerçekleşti.
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki  aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 9,3'e, aynı kaldığını  belirtenlerin oranı ise yüzde 74,1'e yükselirken, daha kötümser olduğunu  belirtenlerin oranı yüzde 16,6'ya geriledi.
 

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