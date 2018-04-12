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'Reel ekonomide işler yolunda'

Döviz kurlarındaki son gelişmelere değinen Maliye Bakanı Naci Ağbal "Reel ekonomide çarklar dönüyor, işler yürüyor, orada bir sorun yok. Geçici gelişmelerden ziyade ekonominin orta ve uzun vadede ne yöne gittiği çok daha önemli" dedi

'Reel ekonomide işler yolunda'

Döviz kurlarındaki son gelişmelere değinen Maliye Bakanı Naci Ağbal "Reel ekonomide çarklar dönüyor, işler yürüyor, orada bir sorun yok. Geçici gelişmelerden ziyade ekonominin orta ve uzun vadede ne yöne gittiği çok daha önemli" dedi

12 Nisan 2018 Perşembe 22:57
'Reel ekonomide işler yolunda'
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E-TİCARETTEKİ büyümeye değinen Ağbal, "Artık ülke içindeki iktisadi faaliyetten çok, ülkelerarası iktisadi faaliyetler ve hizmetler ticaretinde artış var. Paranın, sermayenin bu kadar akışkan olduğu bir dönemde vergi politikalarının yeniden evrilmesi lazım" diye konuştu.
'YANLIŞ ALGI ÜRETİLMEMELİ'
Ağbal, ekonomide kısa vadeli günlük hareketlerin çok belirleyici olmadığını vurgulayarak, "Global finansal piyasalarda ya da jeopolitik gelişmelerde zaman zaman normalin dışına taşabilen hareketlilikler olabilir. Piyasalarda zaman zaman volatilite denen gelişmeler olabilir. Dolayısıyla bu gelişmelere bakarak bir yanlış algı üretmemek lazım. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ekonomisi, bu anlamda ciddi manada potansiyele sahipler. Bu günlerde gelişen finansal piyasalardaki hareketlerin geçici olduğunu düşünüyoruz. Birbirinden çok farklı açıklamalar aynı anda yapılıyor. Bir yandan finansal piyasaları yatıştıran orta ve uzun vadede küreselleşmeyi destekleyen açıklamalar var. Bir yandan da tamamen jeopolitik, taktiksel düşüncelerle yapılan açıklamalar var. Bu açıklama yoğunluğu piyasalar üzerinde etki meydana getiriyor. Bunun çok kısa vadeli olduğunu söylemek lazım, taşlar yerine oturacaktır" ifadelerini kullandı.
'REEL EKONOMİDE İŞLER YÜRÜYOR'
Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 7,4 büyüdüğünü hatırlatan Ağbal, bu yılın ilk çeyreğinde de yatırım, üretim, ihracat ve istihdamdaki gelişmelerin olumlu olduğunu dile getirdi. Reel ekonomide çarkların döndüğüne ve işlerin yürüdüğünü dile getiren Ağbal, "Geçici gelişmelerden ziyade ekonominin orta ve uzun vadede ne yöne gittiği çok daha önemli. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, 135 milyar liralık devasa özel sektör yatırım projesini açıkladı. Bunlar öyle yatırımlar ki orta ve uzun vadede cari açığı azaltan, dış finansman ihtiyacını aşağı çeken yatırımlar olacak. Türkiye'ye dönük yatırım talepleri devam ediyor" dedi.
'TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜYECEK'
Ağbal, Türkiye ekonomisinin potansiyeline dikkati çekerek şöyle konuştu: "Geçici meselelerle ilgili kurumlar gerekli çalışmaları yaparlar, gerekli kararlar alınır ama bu geçici veya birkaç günlük hadiselere bakıp da bunun üzerinden olumsuzluk üretmeye gerek yok. Türkiye ekonomisi, 2018'de de büyümesine devam edecek. Kamu maliyesinin bu kadar güçlü olması da Türkiye ekonomisine önemli bir destek sağlıyor."

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