RAMAZANDA gıda denetimleriyle fırsatçılara göz açtırılmayacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuya ilişkin şunları söyledi: "Yaklaşan ramazan ayı nedeniyle halkın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurularak, tüketimi artacak ürünleri üreten işletmelere yönelik denetimlere ağırlık vereceğiz. Özellikle toplu iftar alanları, üretim yerleri ve 'Ramazan paketi' adı altında muhtelif gıdaları içeren paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerinin denetimi konusunda, 81 il müdürlüğümüze talimat verdik"
Ramazanda fırsatçılara göz açtırılmayacak! Tüm illere talimat gitti...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Özellikle toplu iftar alanları, üretim yerleri ve 'Ramazan paketi' adı altında muhtelif gıdaları içeren paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerinin denetimi konusunda, 81 il müdürlüğümüze talimat verdik" dedi.