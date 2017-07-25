Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Ramazan ve mevsimsel etki konut satışlarını düşürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 Haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları 2017 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında azalarak 97 bin 579 oldu. İnşaat sektörünün 40 yıllık tecrübeli şirketi Okkalar İnşaat’ın Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Okka, haziran ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi

Ramazan ve mevsimsel etki konut satışlarını düşürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 Haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları 2017 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında azalarak 97 bin 579 oldu. İnşaat sektörünün 40 yıllık tecrübeli şirketi Okkalar İnşaat’ın Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Okka, haziran ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi

25 Temmuz 2017 Salı 12:46
Ramazan ve mevsimsel etki konut satışlarını düşürdü
banner404

TÜRKİYE  genelinde konut satışları 2017 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında azalarak 97 bin 579 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 970 adetlik konut satışı ve yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Okkalar İnşaat’ın Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Okka, inşaat sektörünün nabzını tutan ve her ay düzenli olarak açıklanan TÜİK’in haziran ayı konut satış istatistikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. TÜİK’in açıkladığı son verilerde, düşen konut satışlarının yılsonuna kadar artacağının altını çizen Okka, “Satış rakamlarındaki bu azalma sektörün bir geçiş döneminde olduğunu gösteriyor. Bu yıl Ramazan ayı ve yaz tatilinin başlangıcı aynı döneme denk geldi. Bu da satış rakamlarını olumsuz etkiledi. Yazın gelmesi ve Ramazan ayı dolayısıyla düşen satış rakamları, yaz tatilinin sona ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte eski seyrine dönecektir” dedi.

“YILSONUNA KADAR SATIŞ RAKAMLARI ARTACAK”

Yılsonuna kadar satış rakamlarının artacağını belirten Okka, “Bireysel emeklilik sigorta şirketlerinin (BES) yatırım fonlarına gayrimenkulü eklemesi, markalı konut üreticilerinde ciddi bir heyecana yol açtı. Önümüzdeki mevsimsel satış duraklamasının geçmesi ve BES’in yatırım fonlarına gayrimenkulü eklemesi konut satış rakamlarını önümüzdeki süreçte olumlu yönde etkileyecektir” şeklinde konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Konut SatışlarıOkkalar İnşaatMahmut Okka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıcılar sertifika aldı
Arıcılar sertifika aldı
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim