Ramazan kolisi kıdem tazminatını artırır!

ÇALIŞMA hayatında en çok tartışılan konulardan birisi kıdem tazminatı. Tüm çalışanların kıdem tazminatı alabileceği reform için kollar sıvanırken, mevcut sistemde bu ödemeyi alabilmek için en az 1 yıl çalışmış olmak ve kendi isteği dışında (belli şartlar hariç) işten ayrılmak gerekiyor.

Peki kıdem tazminatı hesabı nasıl yapılıyor?



SADECE DAMGA VERGİSİ KESİLİYOR

Mevcut durumda kıdem tazminatı hesaplanırken şu formül uygulanıyor: "Çalışılan süre x brüt maaş (Tavan: 6.017,60 TL)= Ödenecek tazminat." Burada ortaya çıkan miktardan damga vergisi dışında hiçbir kesinti yapılamıyor. Tazminatın kaç lira olacağını aslında çalışılan yıl kadar formüldeki 'brüt maaş' belirliyor.



EK ÖDEMELERİ KONTROL EDİN

Brüt maaş, bordronuzda yazan miktar olarak bilinse de bunu artırmak mümkün. Çünkü brüt maaş, sadece maaşınızdan değil, size düzenli olarak yapılan tüm ödemelerden oluşuyor. Burada ödemelerin ya da yardımların devamlılık arz etmesi, kesin olması, işyerinde kullanılmak üzere verilmemiş olması gerekiyor.



Örneğin; işveren, her yıl düzenli olarak Ramazan kolisi veriyorsa; bu da kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilir. Yine düzenli ödenen primler, telifler, ikramiyeler hesaba katılır.



Yapılan ödemeler eklenince alacağınız tazminat da yükseliyor. Bu yüzden hesaplama yapılırken, bu ödemelerin de eklenip eklenmediğini mutlaka kontrol edin.



MAAŞA DAHİL EDİLENLER

Brüt maaş hesabına eklenen nakdi ve ayni yardımlar şöyle: "Yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı, erzak yardımı, sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli, unvan tazminatı, aile yardımı, çocuk zammı, temettü, havlu ve sabun yardımı, taşıt yardımı, yıpranma tazminatı, nitelik zammı, sağlık yardımı, mali sorumluluk tazminatı, bayram harçlığı."



GERÇEK MAAŞ GÖSTERİLMESİ ÖNEMLİ

Kıdem tazminatınız Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen brüt maaşlarınızdan hesaplandığı için gerçek maaşınız yerine asgari ücretten bildirilmeniz büyük hak kaybına yol açacaktır.



Gerçek maaşınızın gösterilmesi tazminatınızı da ileride alacağınız emekli maaşınızı da artıracaktır.

Gerçek maaşınızı gösterir belgeleri mutlaka saklayın. ALO 170'i arayarak veya bir dilekçe ile SGK İl Müdürlükleri'ne şikayette bulunabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2019, 08:26