Ramazan fırsatçıları reyona çıktı

RAMAZAN ayının yaklaşmasıyla birlikte fırsatçılar yine sahneye çıktı. İftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan kırmızı ve beyaz etin fiyatı son iki haftadır yükselişte. Üreticide 28 ila 30 TL arasında olan karkas etin kilogram fiyatı iki hafta öncesine kadar 45 liradan satılırken, son iki haftada 52 TL'ye yükseldi. Bir anda artışa geçen et fiyatları hem tüketici hem de üreticiyi isyan ettirdi. Fırsatçıların yine sahneye çıktığını belirten üreticiler, suni fiyat hareketleriyle ithalat çığırtkanlığı yapıldığını söyledi.

450 BİN BÜYÜKBAŞ VAR

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, üreticide karkas et fiyatının geçen yılla aynı olduğunun altını çizerek, "Biz geçen yıl karkasın kilosunu 28 ila 30 lira arasında veriyorduk. Bu yıl hem yem hem işçilik maliyetlerinin artmasına rağmen fiyatları artırmadık. Yine 28 ila 30 TL arasında satışa sunduk. Ne hayvan temininde ne de piyasaya sürülen ette bir sıkıntımız yok. Ancak ne hikmetse son iki haftadır fiyatlar bir anda artmaya başladı" dedi.

Fiyat artışının suni olduğunu, piyasada ürün yokmuş gibi gösterilmeye çalışıldığını belirten Tunç, "Türkiye'de sadece Ramazan ayına özel 450 bin büyükbaş hayvan, 2.5-3 milyon da küçükbaş hayvan beslendi. Bu hayvanlar kesime ve hazır ve ramazanda piyasaya verilecek. Yani ne hayvan üretiminde ne de piyasaya arzda sıkıntımız yok. Piyasadaki fiyatlarla oynayanların tek derdi yurtdışından ithalat yaptırıp ceplerini doldurmak" şeklinde konuştu.