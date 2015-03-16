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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Rakamlar açıklandı! Son 4 yılın zirvesi

TÜİK işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre Kasım-Aralık-Ocak döneminde işsizlik yüzde 10.9 olarak açıklandı. Bu rakam son 4 yılın zirvesi olarak kayıtlara geçti. 2014 yılı ise 9,9 olarak açıklandı.

Rakamlar açıklandı! Son 4 yılın zirvesi

TÜİK işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre Kasım-Aralık-Ocak döneminde işsizlik yüzde 10.9 olarak açıklandı. Bu rakam son 4 yılın zirvesi olarak kayıtlara geçti. 2014 yılı ise 9,9 olarak açıklandı.

16 Mart 2015 Pazartesi 12:21
Rakamlar açıklandı! Son 4 yılın zirvesi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, gelişmiş ülkelerde temel işsizlik verisi olarak kabul edilen tarım dışı işsizlik de yüzde 12.9'a çıktı.
GENÇLERİN YÜZDE 20.2'Sİ İŞSİZ
TÜİK verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Aralık döneminde 3 milyon 145 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10.2 kadınlarda ise yüzde 12.6 oldu. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 20.2 iken, 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. Aralık döneminde istihdam oranı yüzde 44.7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 63.6, kadınlarda ise yüzde 26.2 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin yüzde 19.5’i tarım, yüzde 20.5’i sanayi, yüzde 7.1’i inşaat, yüzde 52.8’i de hizmetler sektöründe yer aldı. Aralık döneminde işgücüne katılma oranı yüzde 50.2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70.8, kadınlarda ise yüzde 30.0 oldu. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı 2014 yılı Aralık döneminde yüzde 33.2 olarak gerçekleşti. Bu oran tarım sektöründe yüzde 81.2 iken, tarım dışı sektörlerde yüzde 21.6 oldu. Gelişmiş ülkelerde temel işsizlik verisi olarak kabul edilen tarım dışı işsizlik de yüzde 12.9'a çıktı.

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Son Güncelleme: 16.03.2015 09:27
Anahtar Kelimeler:
GençTüikRakamIşsizlik
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