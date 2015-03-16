Rakamlar açıklandı! Son 4 yılın zirvesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, gelişmiş ülkelerde temel işsizlik verisi olarak kabul edilen tarım dışı işsizlik de yüzde 12.9'a çıktı.

GENÇLERİN YÜZDE 20.2'Sİ İŞSİZ