Rahip Brunson'un duruşması öncesi dolar düştü

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın bugün yapılacak duruşmasıyla ilgili iddiaların ardından dün akşam saatlerinde 5,90 TL'ye dek inen dolar/TL, yeni güne de aynı seviyeden başladı. Kur bu sabah uluslararası piyasalarda 5,90 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro ise 5,86'dan güne başladı.

İDDİALAR DOLARI DÜŞÜRMÜŞTÜ

Dolar/TL bu sabah uluslararası piyasalarda 5,90 TL seviyesinde hareket ediyor. Kur, dün akşam saatlerinde ABD'li Rahip Brunson'ın bugün yapılacak duruşmasıyla ilgili iddiaların ardından 5,90 TL'ye inmişti.

Euroda da benzer bir düşüş yaşandı. Güne 6,90 altında başlayan euro, şu sıralarda 6,87 seviyesinde hareket ediyor.

Dün sabah güne 6,06 civarında başlayan dolar/TL, üç yıl aradan sonra ilk kez fazla verilen ödemeler dengesindeki seyirle 6 TL'nin altına inmişti.

DİĞER PARA BİRİMLERİ DEĞER YİTİRDİ

TL dün gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında yüzde 1'e yakın değer kazancı ile en çok değer kazanan para birimi olurken benzer para birimlerinde yüzde 1'i aşan değer kayıpları yaşandı.