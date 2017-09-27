Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
101218
ALTIN
147.541
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7883
EURO
4.1930
28 Eylül 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
28 Eylül Günlük Burç Yorumu
28 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
28 Eylül 2017 Alanya -...
Günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor
Cevizin inanılmaz faydası
banner468

Pullman Prime İstanbul'da satışlar başladı

İstanbul'un yeni Maslak'ı olarak tabir edilen Basın Ekspres'te yer alan Pullman Prime İstanbul'da satışlar başladı. Semerkant GYO A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Enes Su, bölgenin altından bile daha değerli olduğunun söyledi

Pullman Prime İstanbul'da satışlar başladı

İstanbul'un yeni Maslak'ı olarak tabir edilen Basın Ekspres'te yer alan Pullman Prime İstanbul'da satışlar başladı. Semerkant GYO A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Enes Su, bölgenin altından bile daha değerli olduğunun söyledi

27 Eylül 2017 Çarşamba 11:50
Pullman Prime İstanbul'da satışlar başladı
banner404

İSTANBUL'UN yeni Maslak'ı olarak tabir edilen Basın Ekspres'te yer alan Pullman Prime İstanbul'da satışlar başladı. Türkiye'nin en büyük şehir otelleri kompleksleri arasında yer alan 488 lüks rezidans daireden bir araya gelen Prime İstanbul, yatırımcıların dikkatini çekti. Yapılan açıklamada, her yıl 500 bin kişiden fazla yerli ve yabancı kişiye hizmet verecek ve bin kişiye direkt istihdam sağlayacak kompleks; uluslararası ticaret, kültür, turizm ve finans dünyasının önemli adreslerinden biri haline gelecek.

Yatırım Uzmanı Enes Su: "Bu bölge altından bile değerli"

Pullman Otel'in 5 yıldızlı otel konforunun sunulacağı Prime İstanbul Residences'ta yatırım fırsatı sunan 488 rezidans dairenin satışı ile ilgili Semerkant GYO A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Enes Su, bölgenin altından bile daha değerli olduğunun altını çizerek "Atatürk Havalimanı'nın yanı başında konumlanan Prime İstanbul, TEM, E5, Yeşilköy sahil hattı ile Basın Ekspres - Ataköy - Çobançeşme bandının kesiştiği bölgeyi 'Altın Aks' olarak nitelendiren yatırım uzmanı Enes Su "5 kıtada 192 ülkede toplam 3 bin 700 oteli bünyesinde bulunduran dev bir şirketler grubunun lüks kategorisindeki Pullman markasıyla işletilecek olan bu 488 nadide daire yapılacak en iyi yatırımlardandır" dedi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstanbulMaslakBasın EkspresPullman Prime İstanbulSemerkant GYO A.Ş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç çiftçiler desteklenecek
Genç çiftçiler desteklenecek
Reklam yatırımı arttı
Reklam yatırımı arttı
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim