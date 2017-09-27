İSTANBUL'UN yeni Maslak'ı olarak tabir edilen Basın Ekspres'te yer alan Pullman Prime İstanbul'da satışlar başladı. Türkiye'nin en büyük şehir otelleri kompleksleri arasında yer alan 488 lüks rezidans daireden bir araya gelen Prime İstanbul, yatırımcıların dikkatini çekti. Yapılan açıklamada, her yıl 500 bin kişiden fazla yerli ve yabancı kişiye hizmet verecek ve bin kişiye direkt istihdam sağlayacak kompleks; uluslararası ticaret, kültür, turizm ve finans dünyasının önemli adreslerinden biri haline gelecek.

Yatırım Uzmanı Enes Su: "Bu bölge altından bile değerli"

Pullman Otel'in 5 yıldızlı otel konforunun sunulacağı Prime İstanbul Residences'ta yatırım fırsatı sunan 488 rezidans dairenin satışı ile ilgili Semerkant GYO A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Enes Su, bölgenin altından bile daha değerli olduğunun altını çizerek "Atatürk Havalimanı'nın yanı başında konumlanan Prime İstanbul, TEM, E5, Yeşilköy sahil hattı ile Basın Ekspres - Ataköy - Çobançeşme bandının kesiştiği bölgeyi 'Altın Aks' olarak nitelendiren yatırım uzmanı Enes Su "5 kıtada 192 ülkede toplam 3 bin 700 oteli bünyesinde bulunduran dev bir şirketler grubunun lüks kategorisindeki Pullman markasıyla işletilecek olan bu 488 nadide daire yapılacak en iyi yatırımlardandır" dedi.