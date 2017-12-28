Puanlar 2018’e devredecek

KREDİ kartlarında biriken puanların 2018’e devredilip devredilemeyeceği tartışmasına bankalar son noktayı koydu. Bankalar, mevcut puanların yıl sonunda silinmeyeceğini, 2018’de de kullanılabileceğini açıkladı. Yetkililer, bankalar tarafından düzenlenmiş özel kampanyalar kapsamında kazanılan puanların kullanımında tarih sınırlaması olabileceği uyarısında bulunarak, bunlara ilişkin ekstre ve mesaj yoluyla iletilen bilgilendirmelere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bankalar konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

- Yapı Kredi: Biriken Worldpuanları yıl sonunda sıfırlama uygulamamız bulunmuyor. Bazı kampanyalar kapsamında kazanılan Worldpuanlar, son kullanım tarihine kadar kullanılabilir.

- Garanti: Süreli kampanyalar haricinde, kart sahipleri tüm harcamalarından bonus veya mil kazanıyor ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın harcayabiliyor.

- Ziraat Bankası: Kampanya kapsamında kazanılan puanlar tarihi sona erdiğinde silinir ancak normal alışveriş harcamalarında kazanılan puanları silme gibi bir uygulamamız yok.

- İş Bankası: Yıl içerisinde alışverişler üzerinden kazanılan MaxiPuanlar, kartlar kullanıma açık olduğu sürece birikiyor ve herhangi bir süre kısıtlaması olmadan ya da geri alınmadan müşterilerin kullanımına hazır bulunuyor.