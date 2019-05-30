PTT, tüketici kredisi verecek!

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ, daha önce sadece kurum çalışanları ve emeklilerine sunduğu "Tüketici Kredisi" hizmetini müşterilerine de vermeye başladı

PTT, tüketici kredisi verecek!
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POSTA ve Telgraf Teşkilatı AŞ'den (PTT AŞ) yapılan açıklamada, şirketin Aktifbank ile imzaladığı  protokol kapsamında, "Tüketici Kredisi" uygulamasının teknik altyapı  çalışmalarına geçen yıl sonu itibarıyla başlandığı hatırlatıldı.Şirket tarafından 2010 yılından bu yana yönetilen "PTT Kredi  Platformu" ile anlaşmalı olduğu 5 bankaya kredi aracılık hizmeti verdiği  belirtilen açıklamada, ilk olarak PTT personeli ve emekli maaş müşterilerini  kapsayan "Tüketici Kredisi" uygulamasının, yapılan çalışmalar sonunda tüm  vatandaşların hizmetine sunulduğu bildirildi.
Teknik çalışma ve test süreçleri 3,5 ayda tamamlanan "Tüketici  Kredisi" uygulamasının, pilot bölge seçilen İstanbul'da başladığı vurgulanan  açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yaygın iş yeri ağıyla hizmet veren PTT AŞ sayesinde, birçok banka  şubesinin bulunmadığı yerleşim yerlerinde de tüketici kredisine kolayca  ulaşılabilecek. PTT AŞ, 2019 yılı sonuna kadar anlaşma sağlayacağı bankalar  üzerinden, yeni kampanyalarla tüm müşterilerine kredi hizmeti sunmaya devam  edecek. İhtiyaç sahipleri PTT Tüketici Kredisi'ne, sadece nüfus cüzdanları veya  TC kimlik kartlarıyla başvuru yapabilecek. Kredinin ilgili banka tarafından  onaylanmasının ardından, kişinin gelir durumunu belgelendirmesiyle kredi işlemi  tamamlanmış olacak ve kredi aynı gün verilebilecek. PTT AŞ müşterileri, 60 ay  vadeye kadar kredi başvurusu gerçekleştirebilecek."

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