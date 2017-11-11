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PTT'den ikinci el araç alacaklara yeni kolaylık

İkinci el araç alacak vatandaşlar kilometre ve araç muayene bilgilerini artık PTT mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek

PTT'den ikinci el araç alacaklara yeni kolaylık

İkinci el araç alacak vatandaşlar kilometre ve araç muayene bilgilerini artık PTT mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek

11 Kasım 2017 Cumartesi 19:50
PTT'den ikinci el araç alacaklara yeni kolaylık
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ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) arasında "Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" imzalandı.

PTT'den yapılan açıklamada, ikinci el araç satın alacak vatandaşları yakından ilgilendiren protokolün, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka ile PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Müsteşar Aka, PTT AŞ'nin çok güzel bir mobil uygulama geliştirdiğini belirterek, "Biz, araç muayene sistemlerine girdiği zamanlarda araçların kilometrelerini kaydediyoruz. Dolayısıyla en güvenilir, hile yapılmamış, doğru bilgiler bu sistem üzerinde kayıtlı bulunuyor. Biz bu bilgileri PTT üzerinden vatandaşın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise bakanlığın topladığı verileri yapılan protokol çerçevesinde vatandaşların hizmetine sunacaklarını bildirdi.

Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Saim İlçioğlu da yapılan protokolün başlangıç olduğunu Bakanlık ile PTT arasında bu tür iş birliklerin gelecek süreçte de devam edeceğini belirtti.

 Protokole göre, ikinci el araç alacak vatandaşlar kilometre ve araç muayene bilgilerini artık PTT mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından PTT ile paylaşılacak veriler, kurumun mobil uygulamalarına plaka veya şase numarası girilerek edinilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ikinci El AraçPtt
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