Protesto edilen senet geriledi

GEÇEN yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 6 oranında azalırken, senet tutarı yüzde 9 oranında arttı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi 2017 yılı Ocak-Ağustos dönemi istatistiki raporları paylaştı. Buna göre, yılın ilk sekiz ayında, protesto edilen toplam 621 bin adet senedin parasal tutarı 8 milyar 100 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 6 oranında azalırken, senet tutarı yüzde 9 oranında arttı.

ANTALYA BEŞİNCİ SIRADA

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 30’unu İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 8 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 5 ile Antalya ve yüzde 4 ile Konya izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt oldu.