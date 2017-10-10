'Primleri süresinde ödeyin'

SGK Alanya Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: "Bilindiği üzere, 5510 sayılı kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, 2016/ Aralık, 2017/Ocak ve 2017/Şubat aylarında tahakkuk eden prim tutarlarının ilgili kısmı sırasıyla 2017/Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelendi. Ertelenen bu dönemlere ilişkin prim tutarları sırasıyla 2017/Ekim, Kasım, Aralık ayları sonu itibariyle (2017/Aralık ayında son ödeme tarihi 26 Aralık 2017) ödenecek olup, ertelemeye ilişkin tahakkuk işlemi yapılmış bu dönemlere cari ay primleri de eklenerek bankalarda borç olarak gösterilecek. Bu bağlamda işverenlerimizin mağdur olmamaları, mevcut tüm teşvik ve indirimlerden yararlanabilmeleri ve icra takibine konu olmamaları için söz konusu prim tutarlarının süresi içerisinde ödenmesi gerekiyor" dendi.