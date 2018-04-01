Prim borcu olanlar dikkat! Borcu sildirmek için Pazartesi son gün

TÜRKİYE'DE ikâmet eden yerli-yabancı herkes 2012'den itibaren genel sağlık sistemi şemsiyesi altına alındı. Böylece sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için de bu sistem devreye sokularak sağlık hizmeti verildi. Sistem o yıldan bu yana bazı aksaklıklar yaşasa da önemli bir aşama kaydedip uygulandı. Ancak sistemin yaygınlaşması sırasında özellikle okulunu bitirip iş hayatına atılamayan gençler açısından yüksek borçlar ortaya çıktı. Bunun için ara ara düzenlemeler yapılarak borçlar silindi, yapılandırıldı. Okulunu bitiren gençler içinde 2 yıllık bir devlet katkısı da getirilip vatandaşın sorunu çözüldü. Hatta üçlü olan prim miktarları teke düşürülerek 53 lira seviyelerine kadar indirildi. Ancak sistemin dışında kalanlar için halen borç oluşmaya devam ediyor. Şimdi bu borçtan kurtulmak için yeni bir fırsat daha oluşturuldu.

KİMLER UYGULAMA DIŞINDA?

Herhangi bir işte sigortalı çalışanlar, Bağ- Kur'lular, memurlar, emekliler, işsizlik maaşı alanlar, 65 yaş aylığı alanlar, isteğe bağlı sigorta ödeyenler…

2 NİSAN TARİHİ NEDEN ÖNEMLİ?

Gelir testine hiç başvurmamış genel sağlık sigortalıları 2 Nisan'a kadar (bu tarih dahil) gelir testine müracaat etmeleri ve gelir testi sonucu gelirlerinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi durumunda genel sağlık sigortası prim borçları silinecek.

30 NİSAN TARİHİ NEDEN ÖNEMLİ?

Daha önce kendilerine borç çıkartılanlar için hem faizler silinmiş hem de borçları aylık 300 liraları bulan rakamlardan 53.33 liraya indirilerek yeniden hesaplanmıştı. Bu vatandaşların da 30 Nisan tarihine kadar çıkartılan borçları ödemesi gerekiyor. Söz konusu borçların ödenmemesi halinde, 01.04.2017 tarihinden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk edecek, unutmayın.

GELİR TESTİ YAPTIRMAK ŞART MI?

Genel sağlık sigortası primi ödememek için gelir testi yaptırmak gerekiyor. Yani gelirinizin az olduğunu düşünüyorsanız testi yaptırın. Geliriniz asgari ücretin üçte birinden çok ise ayda 60.89 lira ödeyerek kendiniz ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarınız için ücretsiz sağlık hizmeti alabileceksiniz. Eski borcunuzu sildirmek için gelir testi şartı bulunuyor. İşten ayrılanlar 90 gün GSS kapsamında. Bu sürenin sonunda gelir testine girmeliler. Eski borcu sildirmek için işsiz kaldıktan sonra teste girmek avantaj sağlıyor.

HESAPLAR NASIL YAPILIYOR?

1 Nisan 2017 öncesi borçları için hesap şöyle yapılacak: Geliri asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkanların primini Hazine ödeyecek. Geliri asgari ücretin 3'te 1'inden fazla olanlar için aylık 53.33 lira üzerinden borcu güncellenecek, faizler silinecek. Son ödeme tarihi 30 Nisan. 1 Nisan 2017 sonrası borçları için hesap şöyle yapılacak: Geliri asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkanların primini Hazine ödeyecek. Asgari ücretin 3'te 1'inden fazla olanlar için 1 Ocak 2018'e kadar 53.33, sonrasında ise aylık 60.89 lira üzerinden borcu hesaplanacak.

GELİR TESTİ NASIL YAPILACAK?

Kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda bunun için form doldurulacak. Ayrıca bir belge istenmiyor.

Ailenin aylık gelirleri, sahip olduğu taşınmazlar ve araçlar, büyükbaş ya da küçükbaş hayvanlar, bankalardaki mevduatlar gibi varlıklar hesap ediliyor.

Ailenin tüm giderleri de hesaba katılıyor

Elde edilen gelir aile fertlerinin sayısına bölünüyor.