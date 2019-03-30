Prim borcu olana da bedava sağlık

SOSYAL güvenlik sisteminde köklü değişiklik yapan 5510 sayılı yasa ile herhangi bir işte çalışmayan ve bakmakla yükümlü olunan sıfatını taşımayanlar otomatik olarak Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alındı. GSS priminin aylık tutarı 76.75 lira. Bu primi ödeme gücü olmayanlar da gelir testine girebiliyor. Gelir testinde hane içinde kişi başına gelirin brüt asgari ücretin 3’te 1’inden az olup olmadığına bakılıyor.

GELİRE BAKILIYOR

Buna göre hane içinde geliri 2019 yılı için 852.80 TL’nin altında olanların primini devlet karşılıyor. Gelir 852.80 TL’nin üzerinde ise aylık 76.75 TL prim ödemek gerekiyor. Geçen yıl çıkan yasa ile önceki yıllardan kalan borcundan kurtulmak isteyenlere de gelir testine başvurma hakkı tanındı. Geliri asgari ücretin 3’te 1’inden az olanların borcu silindi.

AFLA ESKİ BORÇLAR SİLİNDİ AMA...

En son geçen yıl çıkan 7143 sayılı af yasasıyla GSS prim borcu olanlara yapılandırma hakkı ve gelir testine girme hakkı getirildi. Başvuru yapanlara da 28 Şubat’a kadar süre tanınmıştı. Borcunu bu tarihe kadar ödemeyenler, 1 Mart’tan sonra SGK üzerinden sağlık hizmeti alamayacaktı. Ancak dün resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile bu vatandaşların yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti almasının yolu açıldı.

AİLESİ DE YARARLANACAK

Karara göre; Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olan ancak primlerini zamanında ödemeyip borçlu duruma düşen Türk vatandaşları, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek. Ücretsiz sağlık hizmeti hakkından Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak.Ücretsiz sağlık hakkı, 31 Aralık 2019’a kadar geçerli olacak.