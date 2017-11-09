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Prim borcu olan esnafa müjde! Emeklilik için...

Emekliliği gelmiş ancak prim borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur’luların emekli olabilmeleri için Ziraat Bankası üst düzey yetkilileri ile görüşen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olan esnaf ve sanatkarların maaşlarına karşılık bankadan kredi alarak emekli olmalarının yolu açılıyor” dedi

Prim borcu olan esnafa müjde! Emeklilik için...

Emekliliği gelmiş ancak prim borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur’luların emekli olabilmeleri için Ziraat Bankası üst düzey yetkilileri ile görüşen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olan esnaf ve sanatkarların maaşlarına karşılık bankadan kredi alarak emekli olmalarının yolu açılıyor” dedi

09 Kasım 2017 Perşembe 11:52
Prim borcu olan esnafa müjde! Emeklilik için...
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ZİRAAT Bankası üst düzey yöneticileri ile gerçekleşen görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sosyal güvenlik sistemi sosyal devlet anlayışını benimseyen ülkelerin yapı taşıdır. Sosyal devlet ilkesi gereğince devletimiz, vatandaşlarımıza asgari düzeyde yaşamaları için gerekli şartları sağlamakla, güçsüzü korumakla yükümlüdür. Ayrıca Anayasamızın 173. maddesi gereğince devletimiz esnaf ve sanatkarları korumakla yükümlü kılınmıştır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince işçiler 7 bin 200 prim günü ile emekli olabiliyorlarken, esnaf ve sanatkarların 9 bin prim günü olması gerekmektedir. En önemlisi esnaf ve sanatkarlar primlerini kendileri yatırmak zorundadır” dedi.
 “ESNAFIN MAĞDURİYETİ GİDERİLECEK, SGK ALACAĞINI TAHSİL EDECEK”
 
 Esnaf ve sanatkarların son yıllarda ülke ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar nedeniyle Bağ-Kur primlerini düzenli olarak ödeyemedikleri için borçlarının katlanarak büyüdüğünü ifade eden Palandöken, “Prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarların sayısı her geçen gün artmakta olup, esnaf ve sanatkarların emekli olmaları giderek zorlaşmaktadır. Emeklilik şartlarını tamamladığı halde prim borçları nedeniyle emekli olamayan çok sayıda esnaf ve sanatkar bulunmaktadır. İşte tam da bu noktada Ziraat Bankası ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında çeşitli zamanlarda çok sayıda protokol yapılmıştır. Ancak zaman zaman yapılandırma sürelerinin kaçırılması ya da esnaf ve sanatkarların o dönem emeklilik şartlarını taşıyamaması nedeniyle çok sayıda hak kaybı yaşanmıştır. Konfederasyonumuza gelen başvurularda, yapılacak süresiz bir protokol ile emeklilik şartlarını tamamlamış olan ancak prim borçları nedeniyle emekli olamayan esnaf ve sanatkarlara düşük faizli, 48 ay vadeli emekli aylıklarına mahsuben kredi kullandırılması talep edilmektedir. Bu nedenle kurumlar arasında yeni ve süresiz bir protokolün yapılması şart olmuştur. Böylece hem Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının prim tahsilatı artacak hem de emekli olamadığı için mağdur olan esnaf ve sanatkarların mağduriyeti ortadan kaldırılmış olacaktır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Prim BorcuEsnafEmeklilikBağ-Kur
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