Prens fitili ateşledi

BRENT petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde Suudi Arabistan’da yaşanan gelişmelerin ardından 63 dolara dayandı. Cuma günü 60.85 dolardan güne başlayan ve en yüksek 62.20 doları gören Brent petrolün varil fiyatı dün 62.81 dolara kadar çıktı. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı Temmuz 2015’ten beri en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili de 55.82 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki artışta, Suudi Arabistan’da yolsuzluk iddialarıyla Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’ın başında olduğu Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu’nun talimatıyla bazı bakan ve prenslerin gözaltına alınması, başkent Riyad’a düzenlenen balistik füze saldırısı ve ABD’de petrol sondaj kulesi sayısındaki ani düşüşün etkili olduğunu kaydetti. ABD’de geçen hafta 8 sondaj kulesi kapatılmıştı.