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Porsche'tan çok konuşulacak açıklama

Otomotiv piyasasında konvansiyonel motorları terk edip elektirikli motorlara ağırlık verebileceğini açıklayan firmalara Porsche de katılıyor

Porsche'tan çok konuşulacak açıklama

Otomotiv piyasasında konvansiyonel motorları terk edip elektirikli motorlara ağırlık verebileceğini açıklayan firmalara Porsche de katılıyor

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:56
Porsche'tan çok konuşulacak açıklama
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PORSHE CEO`su Oliver Blume, Porsche`un yeni çıkan dizel motor jenerasyonun son olabileceğini belirtti.Geçtiğimiz günlerde Volvo'nun 2019'dan itibaren araçlarında elektrikli motorları kullanacağını açıklamasının ardından Porche'tan da benzer yönde bir hamle geldi.Porsche CEO'su Oliver Blume, henüz kesin bir karar olmamakla birlikte konuyla yakından ilgilendiklerini ve halihazırdaki dizel teknolojisinin kendileri için bir son olabileceğini belirtti.

İLK ALMAN MARKASI

Porsche, dizel üretimine son verebileceğini açıklayan ilk Alman markası oldu.Porsche, Stuttgart'taki ana fabrikasını yeniden yapılandırmak ve markanın ilk elektirikli modeli Mission E'yi üretmek için 1 milyar euroluk harcama yapıyor.Dizel teknolojisinin Porsche'ta bir geleceği olup olmadığına yakın zamanda karar verilecek ama şirket halihazırda mix motor projeleri üzerinde çalışmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
PorschePorsche DizelOliver Blume
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