Popüler müzik dinleme platformu Spotify üyelik ücretlerine zam yaptı
Apple Music, Tidal ve Deezer gibi alternatiflere rağmen müzik uygulamaları pazarında zirveyi koruyan Spotify, ücretli yani 'premium' üyelik paketlerine zam yaptı. Spotify’ın yeni fiyatları Ocak 2020’den itibaren geçerli olacak.
EKONOMİ 02.11.2019, 10:25
YAŞANACAK fiyat artışını mevcut abonelerine e-posta yoluyla bildiren Spotify, resmi internet sitesinde henüz güncel fiyatları açıklamadı.
Yaşanan zamla birlikte öğrenci üyelikleri 2 TL, bireysel üyelikler 4 TL, aile üyelikleri ise 6 TL yükselecek.
Yeni Spotify Premium fiyatları şöyle:
-
Öğrenci: 8,99 TL/ay (Eski fiyat 6.99 TL)
-
Bireysel: 17,99 TL/ay (Eski fiyat 13.99 TL)
-
Aile: 26,99 TL/ay (Eski fiyat 20.99 TL)
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