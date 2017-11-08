Pompada bir kötü haber daha! Benzinden sonra motorine de zam geliyor

BENZİN fiyatlarına yapılacağı duyurulan zammın miktarı belli oldu. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 9 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir." denildi. Öte yandan motorin fiyatlarına da zam geleceği belirtildi. PÜİS'ten edinilen bilgiye göre, motorin fiyatlarına cuma veya cumartesi günü 10-12 kuruş civarında zam gelmesi bekleniyor.

BENZİNE 13 KURUŞ, MOTORİNE 12 KURUŞ ZAM

Petrol ve dolarda yaşanan yükseliş depoya da yansıyor. Dün itibariyle benzine zam yapılacağı duyurulan zammın miktarı bugün netleşti. Buna göre benzinin litresine 13 kuruş zam yapılacak. 30 Ekim'de de benzine 12 kuruş, motorine de 18 kuruş zam yapılmıştı.

Yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 5,66 TL'ye, İstanbul'da 5.61 TL'ye, İzmir'de ise 5.63 TL'ye çıkacak.

Benzinin ardından motorine de cuma veya cumatesi günü 10-12 kuruş zam yapılması bekleniyor.

BİR DEPO 308 LİRA OLDU

Benzin zammıyla 55 litrelik bir deponun dolum fiyatı 308 liraya yükseldi. Bu rakam sene başında 284 liraydı.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.