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Plastik torbada bilanço ne? İşte 25 kuruşun bu yıl etkisi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2019 tarihinde başlayan ücretli poşet uygulamasının akabinde 1 yılda tüketilen poşet miktarında yüzde 77 azalma meydana geldi

EKONOMİ 15.12.2019, 17:19 15.12.2019, 17:24
Plastik torbada bilanço ne? İşte 25 kuruşun bu yıl etkisi
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamaya göre, 2019 yılında 1 Ocak'tan itibaren plastik poşetlerin kullanım oranları yüzde 77,27 düştü. Bakanlık yetkilileri, 11 ayda yaklaşık 150 bin ton plastik tasarrufu sağlandığını söyledi.

Türkiye'de yılda 35 milyar plastik poşetin piyasaya sürüldüğünü ve kişi başına ayda ortalama 35 plastik poşet kullanıldığını belirten yetkililer, bu ortalamanın 10'a düştüğünü söyledi.

KURALA UYMAYANLARA 121 BİN LİRA CEZA
Bakanlık, 1 Ocak'tan bu yana 2 bin 160 plastik poşet denetiminde, kurallara uymayan marketlere ve plastik poşet üreticilerine 121 bin 411 lira ceza kesti.

Fransa, Yunanistan, İrlanda, Hollanda, İsveç ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde de plastik poşetlerden ücret alınıyor.

DEPOZİTO ZORUNLULUĞU 1 OCAK 2021'DE OLACAK
Türkiye'de depozito uygulaması ise zorunlu değil. Plastik, cam, metal içecek ambalaj atıklarının toplanması ve atık miktarının azaltılması için uygulanan depozito, 1 Ocak 2021'de zorunlu olacak.

#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı #ücretli poşet
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