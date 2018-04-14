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Plaka tanıma sistemi meyvelerini veriyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilerek 18 kara gümrük kapısında aktif olarak kullanılan Plaka Tanıma Sistemi'nin, meyvelerini verdiğini belirterek, "İki sınır kapısında daha sistemlerin devreye alınması için inşaat çalışmalarının bitmesi bekleniyor." dedi.

Plaka tanıma sistemi meyvelerini veriyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilerek 18 kara gümrük kapısında aktif olarak kullanılan Plaka Tanıma Sistemi'nin, meyvelerini verdiğini belirterek, "İki sınır kapısında daha sistemlerin devreye alınması için inşaat çalışmalarının bitmesi bekleniyor." dedi.

14 Nisan 2018 Cumartesi 19:09
Plaka tanıma sistemi meyvelerini veriyor
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TÜFENKCİ, AA muhabirine, kara gümrük kapılarında kullanılmaya başlanan Plaka Tanıma Sistemi'nin katkılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sistemin geçen yıl sonu itibarıyla 18 kara gümrük kapısında aktif kullanıldığına işaret eden Tüfenkci, iki sınır kapısında daha sistemin devreye alınması için çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Tüfenkci, söz konusu sistemle Türkiye'ye giriş-çıkış yapan araçların plakalarının "optik karakter tanımlama" özelliğine sahip plaka tanıma kameralarıyla okunarak otomatik kaydedildiğini bildirdi.

"İki kaçak karavan tespit edildi"

Tüfenkci, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemin meyvelerini verdiğini vurgulayarak, "Gümrük kapılarımızdan giren tüm araçları, kameraları sayesinde veri tabanına kaydederek takibe imkan veren sistem ve gümrük muhafaza personelinin dikkati sayesinde İpsala Gümrük Kapısı'nda ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan iki adet karavan yakalandı." diye konuştu.

İlk olayda, Plaka Takip Sistemi'ndeki görüntülerin karşılaştırılmasıyla Yunanistan'a binek otomobiliyle giden şahsın, döndüğünde binek otomobilinin arkasında bir karavan olduğunun tespit edildiğini anlatan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Bunun üzerine şoför tarafından beyan edilmeyen ve nasıl alındığına ilişkin fatura gibi herhangi bir evrak gösterilemeyen ve otomobille aynı plaka takılı şekilde kaçak yurda sokulmaya çalışılan karavana gümrük muhafaza ekiplerince el konuldu. Diğer olayda ise yine Yunanistan'a motorsuz karavan ve araçla çıkış yapan şahıs, ülkeye dönüşünde karavanla giriş yapmak amacıyla İpsala Gümrük Kapısı'na geldi. Sistem sayesinde aracın giriş ve çıkış görüntüsü görevli muhafaza personeli tarafından karşılaştırıldığında, çıkış yapan karavanın farklı olduğu belirlendi. Alımına ilişkin herhangi bir evrak sunulamayan ve yurda kaçak sokulmaya çalışılan karavana el konuldu."

Tüfenkci, her iki olaya ilişkin araç şoförleri hakkında İpsala Cumhuriyet Savcılığı nezdinde adli takibat başlatıldığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANIPlaka Tanıma Sistemi
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