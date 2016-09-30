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Piyasaya ekstra ‘GAZ’

Piyasaları canlandırmak için kredi kartları ve taksit sayıları ile ilgili yapılan düzenlemeden sonra bir hamle de kış aylarının derdi doğalgaz faturaları üzerinden geliyor. 1 Ekim’de gaz % 10 ucuzluyor

Piyasaya ekstra ‘GAZ’

Piyasaları canlandırmak için kredi kartları ve taksit sayıları ile ilgili yapılan düzenlemeden sonra bir hamle de kış aylarının derdi doğalgaz faturaları üzerinden geliyor. 1 Ekim’de gaz % 10 ucuzluyor

30 Eylül 2016 Cuma 10:46
Piyasaya ekstra ‘GAZ’
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VATANDAŞIN elini rahatlatmak için bir dizi önlem alan Hükümet, yaklaşan kışın ısınma ve aydınlanma faturalarında yarattığı etkiyi de azaltacak bir adım atıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, doğalgazda yüzde 10 indirim yapılacağını, indirimin 1 Ekim itibarıyla geçerli olacağını söyledi. Bu indirim yılın son çeyreğinde faturalarda 760 milyon liralık düşüş sağlayacak. 2017 yılında ödenecek fatura ise 2.5 milyar lira azalacak. 
En ucuz gaz bizde
‘Enflasyona darbe, sanayiye teşvik’ nitelikli indirimle, Türkiye’nin AB ülkelerine kıyasla hem hanede hem de sanayide en ucuz doğalgazı sağlayan ülke haline geleceği bildirildi.
Bakan Albayrak konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yılbaşı itibariyle İran tahkim davasında ilk olumlu karar çıktığında bu davanı neticesine bağlı olarak halkımıza indirim uygulayacağımızı söylemiştik. Hali hazırda karar imza noktasına gelmediği için bu süreç tamamlanmadı. Ama inşallah bu süreci kış gelmeden başlatacağımızı söylediğimiz için sayın başbakanımız ile yaptığımız görüşme sonrasında 1 Ekim itibariyle biz indirimi yansıtma kararı aldık. Hem tüketici hem de sanayiye yüzde 10 indirim uygulayacağız”
Elektrikte de indirim sinyali
Bakan Albayrak, elektriğe zam düşünmediklerini, hatta maliyetlerin düşmesi durumunda tam tersine elektrik maliyetlerinde düşme yönünde bir hareketlenmenin kuvvetle muhtemel olacağını söyledi. Berat Albayrak, Türk Akımı projesinde de önemli bir mesafe katedileceği düşüncesini dile getirdi
2.5 milyar lira cepte kalacak
1. Şu an 1 metreküp doğalgazı evlerde 116 kuruşa tüketiyoruz. Soğuk kış aylarında aylık fatura 300 liraları buluyor. Vatandaşın toplam faturasındaki rahatlama 2.5 milyar lirayı bulacak.
2. Doğalgazda indirim pek çok sektör için maliyet düşüşü anlamına geliyor. Enflasyon üzerinde enerji fiyatları üzerinden bir avantaj yaratacak.
3. Piyasalara vereceği moral etkinin yanı sıra, Akenerji, Zorlu Enerji, Enerjisa gibi elektrik üreticileri, cam üreticileri, seramik üreticileri indirimden pozitif etkilenecek.
4. Borsa’da işlem gören enerji yoğun sektör şirketlerinde ekstra primler küçük yatırımcıya da kazandıracak.
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Son Güncelleme: 30.09.2016 11:55
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