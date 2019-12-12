Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı

FEDERAL Açık Piyasa Komitesi (FOMC) yaptığı toplantının ardından faiz kararını açıkladı. Temmuz ayından bu yana 3 kez faiz indiren Fed bu kez faizleri değiştirmedi ve 1,50 - 1,75 aralığında sabit tuttu. Kararın ardından yapılan açıklamada, "Faizler büyümeyi desteklemek için uygun, işgücü piyasası güçlü, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ılımlı hızda büyüyor" ifadesi kullanıldı. Noktasal grafik ise 2020 yılı boyunca para politikasının mevcut durumunu koruyacağını işaret etti.

KARAR SONRASI AÇIKLAMA YAPILDI

Kararın ardından yapılan açıklamada, "Faizler büyümeyi desteklemek için uygun, işgücü piyasası güçlü, ekonomi ılımlı hızda büyüyor. Anket bazlı enflasyon beklentileri çok az değişti. Piyasa bazlı enflasyon telafisi göstergeleri düşük kalmaya devam etti. Fed, küresel gelişmelerle zayıf enflasyonu izlemeye devam edecek. İstihdam kazanımları güçlü, işsizlik düşük kalmaya devam etti. Yatırımlar ve ihracat zayıf kalmaya devam etti, harcamalar güçlü. ABD ekonomisi 2019 büyüme tahminini yüzde 2.2'de, 2020 büyüme tahminini yüzde 2'de, 2021 büyüme tahminini ise yüzde 1.9'da korudu. Fed, medyan politika faiz tahminini 2020 için yüzde 1.9'dan yüzde 1.6'ya çekti. Fed, PCE enflasyon beklentisini 2019 için yüzde 1.5'te korurken 2020'de yüzde 1.9, 2021'de yüzde 2.0, 2021'de yüzde 2.0 olarak korudu " ifadeleri kullanıldı.