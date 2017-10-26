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Piyasaları karıştıran habere Erdoğan'ın danışmanından yanıt

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Alman bankalarının Türk şirketlere kredi vermeyi askıya alacağına ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek "Bu haberler Türkiye'ye yönelik operasyon" dedi

Piyasaları karıştıran habere Erdoğan'ın danışmanından yanıt

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Alman bankalarının Türk şirketlere kredi vermeyi askıya alacağına ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek "Bu haberler Türkiye'ye yönelik operasyon" dedi

26 Ekim 2017 Perşembe 13:12
Piyasaları karıştıran habere Erdoğan'ın danışmanından yanıt
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ALMAN bankalarının Türk şirketlere kredi vermeyi askıya alacağına ilişkin iddiaları değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, "Alman bankaları ile ilgili haberler gerçek dışı. EBRD'nin Türkiye'ye desteği artarak sürüyor, sorun yok. Alman bankaları haberi faiz kararı öncesi manidar. Alman banka haberi gibi haberler Türkiye'ye operasyon" dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, NTV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
 
Alman devlet banka ve finans kurumlarının Türk şirketlere artan siyasi tansiyon nedeniyle kredi vermeyi askıya alacağı iddialarıyla ilgili konuşan Ertem şunları söyledi:
 
FAİZ ARTIŞINA ZORLAMA GAYRETİ VAR
 
"Alman bankaları ile ilgili haberler gerçek dışı. EBRD'nin Türkiye'ye desteği artarak sürüyor, sorun yok. Alman bankalardan da bugün açıklama gelebilir. Alman bankaları haberi faiz kararı öncesi manidar. Alman banka haberi gibi haberler Türkiye'ye operasyon. Akşam kurda ufak bir yükselme oldu, geri geldi. Türk ekonomisinin temelleri de sağlam. TL'yi güçsüz gösterip faiz artışına zorlama gayreti var. Burada kasıt var, dürüst piyasa analistlerinin bunlara itibar etmeyeceğini düşünüyorum. Bu tip operasyonların nedenleri açık."
 
Dolar/TL, Alman bankalarına yönelik iddialarla dün 3,81'e yaklaşmıştı. 
 
"2017 BÜYÜMESİ ÇOK GÜÇLÜ OLACAK"
 
2017 büyümesini çok güçlü olacağını belirten Ertem, "Üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7'nin üzerinde olacak gibi gözüküyor. Dördüncü çeyrek için de öncü göstergeler büyümenin gücünün süreceğini gösteriyor, baz etkisini göremeyebiliriz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cemil ErtemAlman BankalarıPiyasa
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