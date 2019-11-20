Piyasalarda gün sonu! Borsa ve dolarda son durum

Gün içinde 150 bin puan ile 153 puan arasında hareket eden BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.73 düşüşle 150 bin 470 puanda kapandı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Salı günü valörde son işlem yüzde 12.22, bugün yüzde 12.26 oldu. İki yıllık gösterge tahvilde ise Salı günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 12.07 bugün yüzde 11.86 düzeyindeydi.

Küresel gelişmelerle piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak, hafif gerileyen dövizlerde yön yeniden yukarıya döndü. Dolar Ekim başından bu yana ilk kez 5.68 lirayı gördükten sonra yeniden 5.69 - 5.70 lira aralığına çıktı. Piyasalarda gözler, son üç toplantıda toplam 10 puan ile politika faizini yüzde 14 düzeyine indiren Merkez Bankası'nın 12 Aralık'taki yılın son toplantısına çevrildi.

Döviz piyasalarında;

- dolar en düşük 5.6849 lira ve en yüksek 5.7222 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2916 lira ve en yüksek 6.3356 lirayı gördükten sonra, 6.30 – 6.31 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3403 lira ve en yüksek 7.3917 lirayı gördükten sonra 7.35 – 7.36 lira aralığında hareket ediyor.