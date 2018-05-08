Piyasalar yangın yeri! Dolar tarihi zirveyi yeniledi

TÜRK Lirası'nda son dönemdeki sert değer kaybının ardından Merkez Bankası dün beklendiği üzere zorunlu karşılık düzenlemesi yaparak döviz likiditesini artırıcı bir adım atarken dolar/TL'de bu adıma verilen tepki sınırlı oldu. Dolar kuru, 4,30 lira tarihi zirvesini yeniledi.
MERKEZ BANKASININ HAMLESİ
Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldüğünü açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada, "Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 6.4 milyar Türk Lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir" denildi.
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