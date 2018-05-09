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Piyasalar yangın yeri! Altın rekor seviyeye ulaştı

Trump'ın İran'a karşı siyasal tavrı piyasaları altüst etti. Altının gram fiyatı, günün ilk saatlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 184,2 lirayı görmesinin ardından 183,4 lira seviyesinde dengelendi

Piyasalar yangın yeri! Altın rekor seviyeye ulaştı

Trump'ın İran'a karşı siyasal tavrı piyasaları altüst etti. Altının gram fiyatı, günün ilk saatlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 184,2 lirayı görmesinin ardından 183,4 lira seviyesinde dengelendi

09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:11
Piyasalar yangın yeri! Altın rekor seviyeye ulaştı
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DÜN, dolar kurundaki değer kazançların etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izlen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 değer kazancıyla 183,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, günün ilk saatlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 184,2 lirayı görmesinin ardından 183,4 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK 302 LİRA, CUMHURİYET BİN 233 LİRA
Altının gram fiyatı, değer kazanan dolar kurundan bulduğu destekle günün ilk saatlerinde 184,2 lira ile tarihi zirvesini gördü. Gram altın fiyatı saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 183,4 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 302 lira, Cumhuriyet altını da 1.233 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında güne satış ağırlıklı bir seyirle başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.309 dolardan işlem görüyor.

"TRUMP'IN SİYASAL TAVRI PİYASALARI BASKI ALTINA ALDI"
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015'te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağını açıkladığını belirterek, Trump'ın siyasal tavrının piyasalara baskı yaptığını kaydetti.

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TrumpPiyasaAltın
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