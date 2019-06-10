Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalarda pozitif seyir devam ederken, yurt içinde yeni haftanın odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın çarşamba günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı yer alıyor

Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
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GEÇEN hafta ticaret savaşı ve jeopolitik risklere karşın gelişmiş ülke  merkez bankalarının genişlemeci adımlar atacağı beklentileri ile küresel  piyasalarda pozitif bir seyir izlenmesinin ardından yeni haftada yurt dışında  veri gündemi, yurt içinde Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'ya gümrük tarifesi tehdidinin  ardından iki ülkenin göçmen politikaları konusunda anlaşmaya varması sonrası  piyasalarda ticaret savaşı konusunda iyimserliğin arttığı görülüyor.

Bu ay sonu gerçekleştirilecek G20 zirvesinde ABD Başkanı Trump ile Çin  Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin ticaret savaşı konusunda  belirleyici olması bekleniyor.

Cuma günü bir açıklamada bulunan Şi Cinping, ABD ile Çin’in  birbirlerine derinden bağlı iki ülke olduğunu belirterek, “Donald Trump  arkadaşım. ABD’nin de Çin ile tamamen kopmak istemeyeceğine inanıyorum.” dedi.

Bu gelişmeler ile ABD, Japonya ve Avro Bölgesi başta olmak üzere  merkez bankalarının ekonomik aktiviteyi desteklemek için gerekeli alana sahip  oldukları yönündeki açıklamalar, pay piyasalarında alımların güçlenmesini  sağladı.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam  ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin beklentilerin altında kalması sonrası  Dow Jones endeksi yüzde 1,02, S&P 500 endeksi yüzde 1,05 ve Nasdaq endeksi yüzde  1,66 değer kazandı. New York borsasının haftalık ortalama getirisi ise yüzde 5'e  yaklaştı.

Avrupa tarafında, artan küresel risk iştahı ile Brexit endişeleri  piyasalarda şimdilik göz ardı edilirken, avro/dolar paritesi ABD Merkez Bankasına  (Fed) ilişkin faiz indirim beklentileri ile değer kazandı. Parite, geçen hafta  bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,5 yükselerek 1,1333'e yükselirken, cuma  günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,77, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,99  ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,62 artış kaydetti. Bugün Avrupa borsalarının  önemli bir kısmı resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

Bugün Japonya'da açıklanan büyüme verisinin ilk çeyrekte yüzde 0,5 ile  beklentilerin altında kalması ve Çin'de dış ticaret fazlasının beklentinin çok  üzerinde artması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Şanghay  bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Yurt içinde, 3,5 günlük bayram tatili sonrası cuma günü işleme açılan  borsada, artan küresel risk iştahı ile alış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100  endeksi günü yüzde 3,83 artışla 93.809 puandan tamamlarken, 5,8243'ten kapanan  dolar/TL, yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında 5,8490 seviyesinde  işlem görüyor.

Analistler, S400 konusunda ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik  ilişkilerin gündemi meşgul ettiğini ifade ederek, bugün ve yarın Hazine'nin  düzenleyeceği ihaleler ile çarşamba günü gerçekleştirilecek TCMB'nin PPK  toplantısında alınacak faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını  söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, endeksinde 95.300 seviyesinin  direnç, 91.400'ün desek konumuna gelebileceğini kaydeden analistler, dolar/TL'de  5,8850'nin direnç, 5,7750'nin destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, nisan ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, mayıs ayı reel efektif döviz kuru

17.00 ABD, nisan JOLTS açık iş sayısı

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