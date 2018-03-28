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Piyasalar hareketlendi! Dolar yeniden 4 lirayı aştı

Dolar kuru geçen hafta 4 lirayı aşmış bu hafta ise 4 liraya yakın seyirde hareketini sürdürüyordu. Bugün dolar yeniden 4 TL'yi aştı. Euro ise 4,95 liradan işlem görüyor

Piyasalar hareketlendi! Dolar yeniden 4 lirayı aştı

Dolar kuru geçen hafta 4 lirayı aşmış bu hafta ise 4 liraya yakın seyirde hareketini sürdürüyordu. Bugün dolar yeniden 4 TL'yi aştı. Euro ise 4,95 liradan işlem görüyor

28 Mart 2018 Çarşamba 11:16
Piyasalar hareketlendi! Dolar yeniden 4 lirayı aştı
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KÜRESEL gelişmelerin yanında jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dün 3,98 seviyesine yükselen dolar sabah ilk işlem saatlerinde yüzde 0.32 artışla 3,9952 liraya kadar çıktı. Euro da düne göre yüzde 0,30 artışla 4,9594 lirayı gördü. Dolar ilerleyen saatlerde kritik eşik olarak adlandırılan 4 lira sınırını yeniden geçti. Dolar geçen haftanın son işlem gününde, tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayandı.

 ABD BÜYÜME VERİSİ İZLENECEK

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin risk iştahını azaltması ve kendine özgü riskler nedeniyle geçen hafta tarihi zirveyi gören dolar/TL'de zirvenin hemen altında yatay seyir devam ederken, piyasalar bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisini izleyecek.

Doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanması ve TL'de son dönemde gözlenen zayıf eğilimin sürmesiyle dün psikolojik direnç olan 4.00 seviyesine yaklaşmıştı.

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