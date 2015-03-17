Piyasada tüm gözler onun üzerinde

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugünkü toplantısında politika faizi olan bir haftalık repo faizini yüzde 7.50'de sabit tuttu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borç alma faizi yüzde 7.25, üst bandı olan borç verme faizi yüzde 10.75, Piyasa Yapıcı (PY) bankalara tanınan borçlanma faiz oranı da yüzde 10.25'te değiştirilmedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ile görüşmesinin ardından konuyu tatlıya bağladıkları yönünde açıklama yapmıştı. Piyasalar tatlıya bağlama konusunun, Merkez'in faizi sabit tutma kararını kapsayıp, kapsamadığını bekliyor.
"O CEVAP PİYASANIN HAREKETİNİ BELİRLEYECEK"
DHA'nın sorularını yanıtlayan Global Menkul Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, Merkez'in faiz kararında küresel belirsizlikleri ve enflasyonu ön plana çıkardığını belirterek, "Bu karar sadece bu toplantıya ait değil, önümüzdeki ayıda kapsıyor olabilir. Karardaki enflasyon vurgusu Merkez Bankası'nın Nisan ayında da faiz indirmeyeceğini gösteriyor" dedi. Uskuay, piyasaların Merkez Bankası'nın faiz kararına Ankara'dan gelecek tepkiler beklediğini ifade ederek, "Ankara'da her şey tatlıya bağlanırken, faizin sabit tutulması konuya dahil miydi? Cumhurbaşkanı'na sorulacak bu karar. O cevap piyasanın hareketini belirleyecek" diye konuştu.
"MERKEZ'İN SENE SONUNA ODAKLANDIĞI GÖRÜLÜYOR"
Egeli&CO Araştırma Strateji Direktörü Güldem Atabay Şanlı, Merkez Bankası'nın faiz kararında çok net bir enflasyon vurgusu olduğunu ifade ederek, "Geçen hafta Erdoğan ve Erdem Başçı'nın görüşmesinden önce, Merkez Bankası 'enflasyona bağlı indirim' mesajı veriyordu" dedi ve ekledi:"Ancak kur kontrolden çıktı. Bugünkü faiz kararıyla görüşmeden sonra tatlıya bağlandığı belli oldu. Bugün itibariyle Merkez Bankası, faiz kararını beklenen enflasyondaki düşüşe çevirmiş durumda. Bunun anlamı da faiz indiriminin durduğudur. Merkez'in sene sonuna odaklandığı görülüyor."Şanlı, Merkez Bankası'nı baskı altına alacak sert açıklamalar gelmezse ve FED'in yarınki toplantıda sabırlı duruşunu değiştirerek faiz artımını erken almazsa liranın 2.60-2.65 arasında sabit durabileceğini belirtti ve şöyle devam etti:"Ama dolar konusunda çok fazla değişken var. Eleştirilerin son bulduğunu ve FED'in ani bir faiz artırımına gitmeyeceği kesinleşmeli. Lirada kısıtlı bir değer artış bekliyorum. FED faiz artırımın son bahara bırakabilir, genel seçimlerinde ardından yüzde 50'ye yakın bir olasılıkla sene ortalamasında doların 2.55-2.75 aralığına oturacağı görülüyor."
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Son Güncelleme: 17.03.2015 16:07