Piyasada tüm gözler onun üzerinde

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugünkü toplantısında politika faizi olan bir haftalık repo faizini yüzde 7.50'de sabit tuttu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borç alma faizi yüzde 7.25, üst bandı olan borç verme faizi yüzde 10.75, Piyasa Yapıcı (PY) bankalara tanınan borçlanma faiz oranı da yüzde 10.25'te değiştirilmedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ile görüşmesinin ardından konuyu tatlıya bağladıkları yönünde açıklama yapmıştı. Piyasalar tatlıya bağlama konusunun, Merkez'in faizi sabit tutma kararını kapsayıp, kapsamadığını bekliyor.

"O CEVAP PİYASANIN HAREKETİNİ BELİRLEYECEK"

DHA'nın sorularını yanıtlayan Global Menkul Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, Merkez'in faiz kararında küresel belirsizlikleri ve enflasyonu ön plana çıkardığını belirterek, "Bu karar sadece bu toplantıya ait değil, önümüzdeki ayıda kapsıyor olabilir. Karardaki enflasyon vurgusu Merkez Bankası'nın Nisan ayında da faiz indirmeyeceğini gösteriyor" dedi. Uskuay, piyasaların Merkez Bankası'nın faiz kararına Ankara'dan gelecek tepkiler beklediğini ifade ederek, "Ankara'da her şey tatlıya bağlanırken, faizin sabit tutulması konuya dahil miydi? Cumhurbaşkanı'na sorulacak bu karar. O cevap piyasanın hareketini belirleyecek" diye konuştu.

"MERKEZ'İN SENE SONUNA ODAKLANDIĞI GÖRÜLÜYOR"