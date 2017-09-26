Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102886
ALTIN
148.388
DOLAR
3.5402
STERLİN
4.7506
EURO
4.1742
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı artırıyor!
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı...
Böyle giyinenlere kötü haber!
Böyle giyinenlere kötü haber!
Potasyum neden gerekli?
Potasyum neden gerekli?
banner468

Piyasada sınır gerilimi

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IKBY) Türkiye ve Bağdat yönetiminin tüm tepkilerine rağmen referanduma gitmesi, piyasaları gerdi

Piyasada sınır gerilimi

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IKBY) Türkiye ve Bağdat yönetiminin tüm tepkilerine rağmen referanduma gitmesi, piyasaları gerdi

26 Eylül 2017 Salı 09:56
Piyasada sınır gerilimi
banner404

IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IKBY) Türkiye ve Bağdat yönetiminin tüm tepkilerine rağmen referanduma gitmesi, piyasaları gerdi. Kuzey Irak’taki referandumun jeopolitik riskleri artırmasıyla dolar/TL’de geçen hafta başlayan yükseliş eğilimi sürüyor. 
Dolar/TL dün 3.5482 seviyesini gördü, açılışta borsada düşüş yüzde 2’yi geçti. Borsa İstanbul 100 endeksi gün içinde 101 bin puana kadar geriledi. Borsa günü yüzde 1.78 düşüşle 102 bin 270 puandan kapattı.  
Yatırım Finansman Araştırma Müdürü Akif Daşıran, “Jeopolitik risklerin öne çıktığı risk iştahını etkilediği bir dönemdeyiz, endeks üzerinde baskı yaratıyor. Türkiye ve bölge ülkelerinin referandum hakkındaki açıklamaları yakından izleniyor. Ekonomik yaptırımların ön planda olduğu anlaşılıyor, Barzani’nin vereceği tepki de yakından izleniyor. Değerlemelere bakıldığı zaman 100 bin seviyesinin uzun vadeli yatırımcı için alım fırsatı olduğunu düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı. 
 
100 bin puan psikolojik seviye  
100 bin seviyesinin psikolojik hedef olabileceği uyarısında bulunan Bizim Menkul, şu değerlendirmeyi yaptı: “BIST 100 endeksi seans başladıktan sonra Kuzey Irak referandumuna ilişkin gelen haber akışı neticesinde 101.750 seviyesine kadar geriledi. Endeks, bu seviyeden gelen alımlarla tekrar 102 bin sınırının üzerine çıktı. Teknik ve psikolojik olarak önemli bir destek seviyesi olan 105 bin puanın aşağı yönlü kırılmasıyla 103 bin sınırına hızlı geri çekiliş yapan endeksin bu seviyede de tutunamaması 10 bin psikolojik seviyesini hedef haline getirebilir.”

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Irak Bölgesel Kürt YönetimiIKBYBağdatReferandum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık uyardı! Kokusundan ve logosundan tanıyın
Bakanlık uyardı! Kokusundan ve logosundan tanıyın
Yeni bir sanal para geliyor
Yeni bir sanal para geliyor
Fiyatlar yarı yarıya düştü
Fiyatlar yarı yarıya düştü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim