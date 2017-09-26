Piyasada sınır gerilimi

IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IKBY) Türkiye ve Bağdat yönetiminin tüm tepkilerine rağmen referanduma gitmesi, piyasaları gerdi. Kuzey Irak’taki referandumun jeopolitik riskleri artırmasıyla dolar/TL’de geçen hafta başlayan yükseliş eğilimi sürüyor.

Dolar/TL dün 3.5482 seviyesini gördü, açılışta borsada düşüş yüzde 2’yi geçti. Borsa İstanbul 100 endeksi gün içinde 101 bin puana kadar geriledi. Borsa günü yüzde 1.78 düşüşle 102 bin 270 puandan kapattı.

Yatırım Finansman Araştırma Müdürü Akif Daşıran, “Jeopolitik risklerin öne çıktığı risk iştahını etkilediği bir dönemdeyiz, endeks üzerinde baskı yaratıyor. Türkiye ve bölge ülkelerinin referandum hakkındaki açıklamaları yakından izleniyor. Ekonomik yaptırımların ön planda olduğu anlaşılıyor, Barzani’nin vereceği tepki de yakından izleniyor. Değerlemelere bakıldığı zaman 100 bin seviyesinin uzun vadeli yatırımcı için alım fırsatı olduğunu düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.



100 bin puan psikolojik seviye

100 bin seviyesinin psikolojik hedef olabileceği uyarısında bulunan Bizim Menkul, şu değerlendirmeyi yaptı: “BIST 100 endeksi seans başladıktan sonra Kuzey Irak referandumuna ilişkin gelen haber akışı neticesinde 101.750 seviyesine kadar geriledi. Endeks, bu seviyeden gelen alımlarla tekrar 102 bin sınırının üzerine çıktı. Teknik ve psikolojik olarak önemli bir destek seviyesi olan 105 bin puanın aşağı yönlü kırılmasıyla 103 bin sınırına hızlı geri çekiliş yapan endeksin bu seviyede de tutunamaması 10 bin psikolojik seviyesini hedef haline getirebilir.”