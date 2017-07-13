Piyasa işine gelen yerini cımbızladı

EKONOMİ daha fazla faiz artırımı ve tahvil portföyünün azaltılması yani bilanço küçültülmesi için yeterince istikrarlı” diyerek daha önceki konuşmalarından farklı bir mesaj vermeyen ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen’in enflasyonla ilgili ihtiyatlı ve endişeli cümlelerini cımbızlayan piyasa, hisse senetlerinde ralliyi devam ettirecek ara gazını aldı.

Yellen, ABD ekonomisinin federal fon faizinin daha fazla artırılmasını ve devasa tahvil portföyünün küçültülmeye başlanmasını sindirmeye yetecek kadar sağlıklı olduğunu söyledi. Fed’in gösterge faiz oranını gelecek birkaç yılda kademeli olarak artırmaya devam etmesi gerekebileceğini ifade eden Yellen, ancak faizlerin önceki döngülerde görülen seviyelere kadar yükseltilmesinin gerekmeyeceğini vurguladı.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde dün bir sunum yapan ve soruları yanıtlayan Yellen, Kongre üyelerine Fed’in 4.5 trilyon dolara ulaşan tahvil ve diğer varlık pozisyonunu yavaş yavaş azaltma planları konusunda da bilgi verdi.

Yellen, “Fed, ekonominin gelişiminin federal fon faizlerinde yavaş yavaş artırımların zaman içinde devam etmesini desteklemesini beklemeye devam ediyor. Fed’in bilanço azaltım planını bu yıl uygulamaya koyması büyük olasılık” ifadelerine yer verdi. Ancak Yellen, bilanço azaltma programının uygulamaya konacağı tarihe ilişkin kesin bir bilgi vermedi.

Yellen, 5 sayfalık sunum metninde Fed’in politika faizlerini baş para politikası arası olarak kullanır hale gelmeyi amaçladığını, ancak ekonomik görünümde kayda değer bir kötüleşmenin gerektirmesi halinde bilançoyu kullanmaya yeniden başlayabileceğini de vurguladı.

Enflasyon negatif gelişme gösteriyor

Metnin detaylarına bakan piyasalar Janet Yellen’in şu sözlerinin altını çizdi: “ABD’de enflasyon görünümünde negatif gelişmelerin farkındayız ve yüzde 2 olan enflasyon hedefinin altında sonuçlar görülüyor. Yüzde 2 olan FED hedefinin altında kalan enflasyon temkinli olmamıza neden oluyor.”

İşte bu sözlere vurgu yapılması doların küresel olarak gerilemesine neden oldu. Bu sözleri ‘Fed Eylül’de faiz artışı yapmayacak’ şeklinde algılayan piyasalar özellikle hisse senetlerinde alımlara devam ettiler. Doların küresel güç kaybı TL üzerinde de etkili oldu. Piyasaların Yellen’a odaklandığı yeni güne 3.61’in üzerinde başlayan kur daha sonra 3.57’ye kadar geriledi. Dolar kuru önceki gün yüzde 1’i aşan artışla 3 ayın en yüksek seviyesi olan 3.64’e yükselmişti.