Piyasa için kritik tarih

MERKEZ'DEN yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Çekirdek yükümlülükler dışındaki kısa vadeli yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarında yapılacak ölçülü artışlar yoluyla 27 Mart 2015 tarihinde merkez bankası rezervlerine yaklaşık 1,3 milyar ABD doları tutarında döviz ilave edilecektir. Bu yolla bankacılık sistemine döviz ihtiyaçları için likidite sağlanması ve uzun vadeli borçlanmanın teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
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Son Güncelleme: 10.03.2015 10:51