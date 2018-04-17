Petrolün varili 71.78 dolar

DÜN 72,28 dolardan güne başlayan ve 71,16 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 71,57 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.57 itibarıyla yüzde 0,29'luk kısmi bir artışla 71,78 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,66 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Ortadoğu'daki belirsizliklerin ve ABD'nin İran'a yeni yaptırımlar uygulama ihtimalinin orta vadede petrol arzında küresel sıkıntılar yaşanabileceği algısını güçlendirerek fiyatların yükselmesine neden olduğuna işaret etti.

Ekonomik ve siyasi alanda zor bir dönemden geçen petrol üretici ülkelerden Venezuela'nın petrol üretim miktarındaki düşüşün de bu algıyı güçlendirdiği belirtildi.

Uzmanlar ayrıca, ABD'nin artan üretimine rağmen OPEC ve OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntılarının da bu sürece katkıda bulunmasıyla piyasa beklentisinin petrol fiyatlarının en az mevcut seviyelerde seyredeceği, ancak ilk kriz anında hızlı bir yükselişe geçebileceğine dikkati çekti.

Hafta sonu ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'ye düzenlenen operasyonun ardından, Rusya'nın tutumunun da yumuşak olması nedeniyle küresel petrol piyasasındaki gerilimin yerini olağanlığa bıraktığını belirten uzmanlar, orta vadede jeopolitik belirsizliklerden kaynaklanan hafif çaplı bir fiyat yükselişi ihtimalinin bulunduğunu da kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 71,74 ile 71,85 dolar aralığının direnç, 71,52 ile 71,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.