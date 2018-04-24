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Petrolün fiyatı 75 doları aştı

Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, İran Petrol Bakanı Bijen Zengene'nin yorumlarının ardından 75 doları aştı

Petrolün fiyatı 75 doları aştı

Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, İran Petrol Bakanı Bijen Zengene'nin yorumlarının ardından 75 doları aştı

24 Nisan 2018 Salı 08:52
Petrolün fiyatı 75 doları aştı
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DÜNYA genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı bugün TSİ 22.20'de 75,10 dolara kadar tırmandı.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da TSİ 22.45'te 69,03 dolara kadar yükseldi.

İran Petrol Bakanı Zengene, bugün yaptığı açıklamada, yüksek petrol fiyatlarının orta vadede piyasada volatiliteye neden olacağı için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Bijen Zengene ayrıca, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle OPEC ile OPEC dışındaki bazı ülkelerin petrol kesintisi anlaşmasının bu yıl sona ermesinin ardından uzatılmasına gerek olmadığı düşüncesine sahip olduğunu belirtti.

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