Petrol yoksa rüzgar var

RÜZGAR enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kurulması amacıyla yapılan ön lisans ihalelerinin ilk gününde 8 bölge için 430 megavat kapasite tahsis edildi. İhalelere 101 firma teklif sundu. İhalelerde en düşük teklif, İstanbul bölgesi için verildi. İstanbul bölgesi için verilecek 50 megavatlık ön lisansa yönelik 5 firmanın teklif dosyaları incelendi. İstanbul bölgesinde kilovatsaat başına -1.71 dolar/cent teklif veren Gelgit Yenilenebilir Enerji’ye 49.5 megavatlık kapasite tahsisi uygun bulundu. Aynı bölge için kalan 0.5 megavat kapasite Polat Enerji’ye verildi. Bölgede Gelgit RES ve İstanbul RES adlı 2 santral kurulacak.

Antep’te 6 şirket



Gaziantep-Kilis bölgesindeki 40 megavatlık kapasite için 6 şirket yarıştı. Lacivert Yenilenebilir Enerji kilovatsaat başına -1.63 dolar/cent teklif vererek 40 megavat kapasitenin sahibi oldu. Şirket burada Lacivert RES adlı bir santral inşa edecek. Elazığ bölgesindeki 40 megavatlık kapasite için 4 şirket teklif sundu.Buca Rüzgar Güneş Yenilenebilir Enerji -1.63 dolar/cent teklifle 40 megavatlık kapasiteyi almaya hak kazandı. Bölgede kurulacak santralin adı Buca RES olacak. Bolu-Düzce-Sakarya bölgesindeki 30 megavat kapasite için 7 şirket ihaleye girdi. Günışığıges kilovatsaat başına 3.78 dolar/cent teklif ile 30 megavat kapasitenin sahibi oldu. Şirket, bölgede Günışığıges RES santralini kuracak.



Antalya 3’e bölündü



Bitlis-Muş bölgesindeki 40 megavat için 2 firma teklif verdi. 2 firmaya da 20’şer megavatlık kapasite tahsis edildi. Günün en yüksek kapasitesi olan Antalya Bölgesi’nde, 100 megavatlık kurulu güç için en düşük teklifi veren firmalardan Enyat Enerji‘ye 50, Akhisar Enerji’ye 30 ve Dere Enerji’ye 2 ayrı proje için toplam 20 megavatlık kapasite tahsis edildi. Toplam 60 megavatlık Amasya-Samsun bölgesinde en düşük teklifi veren firmalardan Doğages’e 49, Ekores’e de 11 megavatlık kapasite tahsis edildi.

Çorum-Kastamonu-Sinop için 70 megavatlık yarışma için en düşük teklifi veren firmalardan Ekores Enerji Elektrik Üretim’e 5 megavat, Res Anatolia Holding’e de 65 megavatlık kapasite tahsis edildi.



Rüzgar ucuzluyor güneş de açıyor



Kuşkusuz rüzgar enerjisi, riskli olmakla birlikte en ucuz elektrik üretim yöntemlerinden biri oluyor. Geçmişte yaklaşık 0.5 MW’lık rüzgar türbinleri dikilirken şimdi

5 MW kapasiteli devasa rüzgar türbinleri daha ucuza üretiliyor. Bu sayede rüzgarda elektrik üretim maliyeti piyasanın 1.63 dolar/cent altına inmiş vaziyette. Bu maliyet, ilk kurum aşaması ile birlikte dikkate alındığında nükleerde 12, doğalgazda 6.8, kömürde 4.5 dolar/cent’leri buluyor. Son yıllarda güneşten elde edilen elektriğin maliyetinde de önemli düşüşler dikkati çekiyor. Nitekim bu düşüşü dikkate alan Çin’in 200 termik santral ihalesini rafa kaldırıp, konsantrasyonunun büyük bölümünü güneşe verdiği biliniyor.



1.700 MW kapasite daha tahsis edilecek



Türkiye’nin enerjide kurulu gücü bugün itibarıyla yaklaşık 85 bin MW seviyelerinde bulunuyor. Türkiye elektrik üretiminin yüzde 34’ünü doğalgazdan, yüzde 31’ini kömürden, yüzde 24’ünü hidrolik enerjiden, yüzde 6’sını rüzgardan, yüzde 2’sini jeotermal enerjiden ve yüzde 3’ünü de diğer kaynaklardan elde etti. Güneşin payı son dönemde giderek artmaya başladı ve yüzde 1.5’lere doğru yol aldı.

Dün rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinde 8 bölge için toplam 430 megavatlık ön lisans verildi. Rüzgarda 21-23 Haziran’da tamamlanan ön lisans ihaleleriyle toplam 11 bölge için 710 megavatlık ön lisans verilmişti. 29 Aralık’a kadar devam edilecek rüzgar ön lisans ihalelerinde şirketlere 1.700 megavat kapasite daha tahsis edilecek. Bu kapasitelerin devreye girmesiyle birlikte Türkiye, kömür, rüzgar ve güneş gibi kendi kaynaklarını kullanarak doğalgaza ve petrole olan bağımlılığını da azaltacak.