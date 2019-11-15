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Petrol savaşlarını bitirecek buluş: 2 litre suyla 70 kilometre

Gaziantepli oto tamircisi Murat Ağbaş, petrol savaşlarını bitirecek bir buluşa imza attı. Ağbaş, araçların yüzde 50 suyla çalışmasını sağlayan bir sitem geliştirdi. 3 araçta yaptığı denemede başarılı sonuçlar elde eden Ağbaş’ın geliştirdiği sistemle 2 litre suyla 70 kilometre gidilebiliyor

EKONOMİ 15.11.2019, 19:20 15.11.2019, 19:22
Petrol savaşlarını bitirecek buluş: 2 litre suyla 70 kilometre
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GAZİANTEPLİ oto tamircisi, araçların suyla çalışması için önemli bir buluşa imza attı. 21 yaşındaki Murat Ağbaş eski model bir araçta yaptığı testin başarılı olduğunu görünce, yeni arabalara da takarak yaklaşık 70 kilometrelik yolu 2 litre suyla gitmeyi başardı. Ağbaş geliştirdiği sistemin şimdilik yüzde 50 su, yüzde 50 yakıtla çalıştığını ifade ederek, hedefinin yüzde 100 suyla çalışan otomobiller olduğunu söyledi. Aracın performansının da yüzde 30 yükseldiğini belirten Ağbaş, yetkililerin kendisine destek vermesi durumunda buluşunu geliştireceğini ifade ederek buluşunun dünyada yankı oluşturacağını söyledi. Gaziantepli oto tamircisi Murat Ağbaş, petrol savaşlarını bitirecek bir buluşa imza attı.

“Testler olumlu geçince aktif olarak kullanıyorum”

Yaptığı testlerin başarılı olduğunu gördükten sonra sistemi sıfır arabaya monte ettiğini belirten Murat Ağbaş, “Baktım ki petrol fiyatları yüksek, savaşlar da hep bu petrol yüzünden oluyor. Ben de bunu önlemek için böyle bir fikir geliştirdim.

Yaptığım sistemi ilk başta eski model bir araçta test ettim. Yaklaşık 10 bin kilometre yaptıktan sonra motorunu açarak herhangi bir olumsuz durum var mı diye kontrol ettim. Hiçbir olumsuzluk olmadığını görünce biri sıfır olmak üzere 2 araca daha bu sistemi monte ettim.

Araca takılan sistem sayesinde yakıttan yüzde 50 tasarruf yapılıyor. Yüzde 50 suyla çalıştığı için yakıt yüzde 50 düşerken, performans da yüzde 30 artıyor” dedi.Murat Ağbaş, araçların yüzde 50 suyla çalışmasını sağlayan bir sitem geliştirdi.

Sistem nasıl çalışıyor?

Sistemle ilgili bilgi paylaşan Murat Ağbaş, “Arkada su haznemiz var. O su haznesine elektronik bir cihaz yaptım. Hepsini kendim yaptım. O elektronik cihazda suyun içindeki hidrojen gazımızın elde etmek maksadıyla ayrışan hidrojen 2 tane filtremiz var. Birinci filtremizden geçtikten sonra 2 filtremiz de motora doğru gönderip yanmasını sağlıyor. Aracımız yüzde 50 su, yüzde 50 yakıtla çalışıyor” şeklinde konuştu.3 araçta yaptığı denemede başarılı sonuçlar elde eden Murat Ağbaş’ın geliştirdiği sistemle 2 litre suyla 70 kilometre gidilebiliyor.

“Hedefim yüzde 100 suyla çalışan sistem”

Hedefinin yüzde 100 suyla çalışan sistem geliştirmek olduğunu belirten Ağbaş, “Bunu yüzde 100 suyla çalışır duruma getirmek istiyorum. Ancak maddi kaynaklarım kısıtlı olduğu için geliştiremedim. Şimdilik yüzde 50 suyla çalışır sistemi geliştirdim. Bagajdaki sistem görüntüsünü de gelecek desteklere bağlı olarak kapalı yerlere monte edeceğim. Sistemi geliştirmek için yetkililerden destek bekliyorum” dedi.

2 litre ile 70 kilometre

2 litre suyla 70 kilometre yol gidildiğini belirten Ağbaş, “Yüzde 30 civarında aracın performansı artıyor. Çeşmeden suyu doldurup biniyorsun hepsi bu” diye konuştu.

“Biz de aracımıza uygulayacağız”

Sanayi sitesinde bulunan komşu esnaflar ise sistemi ilk duyduklarında inanamadıklarını ancak test ettikten sonra kendi araçlarına da uygulama kararı aldıklarını ifade etti.

#Petrol savaşları #araçları #sistem #oto tamircisi
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