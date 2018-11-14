Petrol fiyatlarında son 3 yılın en büyük düşüşü

Ham petrol fiyatları, yüzde 7'nin üstünde değer kaybederek son 3 yılın en büyük düşüşünü yaşadı

Petrol fiyatlarında son 3 yılın en büyük düşüşü
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BRENT türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 7 değer kaybıyla 65,17  dolara gerileyerek Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 7,8 azalışla  55,23 dolara inerek Kasım 2017'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Petrol fiyatlarının geçen hafta yaklaşık yüzde 5 değer kaybettikten  sonra bu hafta düşüş eğilimini sürdürmesinde Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'nin  üretimindeki artışın yanı sıra Washington'ın İran yaptırımlarında bazı ülkelere  muafiyet tanımasının etkili olduğu belirtiliyor.

Analistler, ham petrol fiyatlarındaki düşüşün 12'nci güne girmesini "ayı piyasasının" başlaması olarak değerlendiriyor.

"Ayı piyasası", uzun süre yatırımcıların borsada satış pozisyonu  aldığı, fiyatların düşüş trendi içine girdiği ve piyasaların karamsar olduğu  durumlar için kullanılıyor.

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