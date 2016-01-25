Petrol fiyatları soğuk havayla yükseldi

ÇİN ekonomisinde yavaşlama ve İran’ın piyasalara gireceğine ilişkin beklentilerle 28 dolar düzeylerine kadar gerileyen petrol fiyatlarında geçen Cuma günü başlayan yükseliş yeni haftanın başında da sürüyor.

Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolünün varil fiyatı 30 doları da aşarak 32.73 dolara, ABD türü hafif hampetrolün varil fiyatı da 32.58 dolara kadar yükseldi.