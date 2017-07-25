Petrol aramak için ruhsat başvurusu yaptı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ, ilanda yalnızca pafta numaraları belirtilen 4 ayrı sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe 7 Temmuz 2017'de başvurdu.Öte yandan Genel Müdürlük, Tekirdağ'daki 12 bin 160 hektarlık bir sahada petrol aramak için yapılan 4 başvuruyu reddetti. Söz konusu saha için yerli ve yabancı şirketler başvuru yapmıştı.