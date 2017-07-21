Petkim'e dış ticaret sermaye şirketi statüsü

EKONOMİ Bakanlığının Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 10 Haziran'da yayımlanan kararda yer verilen listeye Petkim Petrokimya Holding AŞ de dahil edildi.Daha önce aralarında Arçelik, Bosch, Ereğli Demir Çelik, Ford Otomotiv, Oyak-Renault, Petlas, Pirelli, Sanko, Şişecam, TEMSA, TOFAŞ, Türk Traktör, Tüpraş, Vestel ve TGS Dış Ticaret AŞ'nin bulunduğu şirketlere bu statü verilmişti. Söz konusu şirketler sahip oldukları statü dolayısıyla çeşitli avantajlardan yararlanabiliyor.
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