Perakendeci parayı kahveye yatıracak

YENİ nesil milenyum kuşağının tüketim harcamaları üzerindeki harcamalarının artması ile 25 trilyon dolarlık perakende sektöründe rekabetin yeni adresi kahve ve sağlıklı ürün kategorileri oldu. Yalnızca 2018 yılında, satışları 1 milyar doları aşan büyük ölçekli alıcılar tarafından perakende sektöründe gerçekleştirilen işlemlerin yüzde 14'ü ‘sağlıklı' ürünler kategorisinde gerçekleşirken, market zincirleri, organik ürünleri portföylerine eklemeye hız verdi. Gıda üreticileri, şekersiz, vegan ve sürdürülebilir ürünlere yatırım yaparken, içecek üreticileri, bitki bazlı ve alternatif içeceklerle ilgili satın alma işlemleri gerçekleştiriyor.

KAZANCA DÖNÜŞÜYOR

Kozmetik sektöründeki oyuncular da doğal içerik alternatiflerine yöneliyor. Şirketler, sağlıklı ürünlerin sunduğu potansiyelin farkında ve önde gelen şirketler stratejik birleşme ve satın almalar aracılığıyla bu trendi kazanca dönüştürüyor. Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firması KPMG tarafından hazırlanan ‘Perakende Sektöründe Birleşme ve Satın Alma Trendleri' raporu, yatırımcıların yeni ilgi alanları ile perakende sektöründe yaşanan dönüşüme ışık tuttu. Rapora göre, ‘Milenyum Kuşağı'nın küresel tüketim üzerindeki güçlü etkisi, artan tüketici harcamaları ve açılan yeni pazarların karşısında bu yıl perakende sektöründeki şirketlerin iş modellerini dönüştüreceği ve teknoloji kullanımına odaklanacaklarına işaret edildi.

Bu noktada kahve, sağlıklı içecek ve yiyecek şirketlerinin, tüm dünyada perakende sektörünün rekabet dengesini değiştirdiğine işaret edilerek, “Sektörde işlem hacmi yüzde 13 oranında düştü, açıklanan birleşme ve satın almaların toplam değeri ise yüzde 7 oranında arttı. Konsolidasyon sektörde halen anahtar öneme sahip.

İKİNCİ TREND DİJİTALDE

Perakende şirketleri değişen müşteri davranışlarına paralel olarak portföylerini yeniden şekillendiriyor. Örneğin, Coca Cola Costa'yı 5.1 milyar dolara satın alarak, kahve pazarına giriş yaptı. ABD geçtiğimiz yıl açıklanan toplam işlem değerinin yüzde 36'sına ev sahipliği yaparak birleşme ve satın almalarda lider konumunu koruyor” tespitlerine yer verildi. Raporda, tüketicilerin sağlıklı beslenme ile etik ve sürdürülebilir gıdaya yönelmesi ile son birkaç yıldır yatırımcıların da bu alanlara yöneldiğine işaret edilirken, sektörün ikinci büyük trendinin ise dijital dönüşüm olduğuna işaret edildi. Sektörde, e-ticaretin 2021 yılı için öngörülen küresel satışlarda yaklaşık yüzde 15 oranında pay sahibi olarak en büyük kanal konumuna ulaşması beklenirken, şirketler, dağıtımı ve müşteriye erişimlerini geliştirmek için yeni teknolojilere yatırım yapıyor.

SEKTÖRÜNÜ YIKAN YATIRIMCIYI KAPACAK

KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Emrah Akın, artık perakende sektöründe yeni normalin değişim olduğunu dile getirdi. Sektör oyuncularının tüketicilerin gelişen satın alma davranışlarına uygun olarak evrimleşmeye çalıştıklarını anlatan Akın, sektörlerini yıkarak değiştiren oyuncuların bundan sonraki süreçte de yatırımcıların ilgisini çekmeye devam edeceğini aktardı.